Long exposure sunset from May 2021.



📸 Canon 77d

🔘 Tokina 11 - 16

Tripod K&F SA254T1

Haida ND Filter Slim Pro II 1000x

📍Pine Walk, Puerto Pollensa, Mallorca



Settings 11 mm, f/10, 110s#hacerfotos #teamtokina#haidafilter#haida2021summercontest pic.twitter.com/ROFGJp3X8l