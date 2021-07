Un baño de solidaridad

La pandemia no impidió que la jornada se celebrara con una buena participación. Veintidós municipios de la Isla se sumaron a la campaña que cada año, en el segundo domingo de julio, anima a todos a mojarse por quienes padecen esclerosis múltiple.

La Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM) organizó un año más, y ya son 26, la campaña ‘Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple’. Las circunstancias actuales no permitían realizar el tradicional baño en las piscinas y playas de toda Mallorca, pero la asociación no quiso dejar de sensibilizar sobre las necesidades de las personas con esclerosis múltiple.

‘Mullat per l’Esclerosi Múltiple’ se celebró en 22 puntos de la Isla, entre playas y piscinas, con una excepción, Valldemossa, que este año lo ha hecho en el mercado en lugar de la playa. El acto central se celebró en Felanitx, en la playa de Cala Marçal. En total, 739 personas asistentes se han mojado por la EM en los distintos municipios, a las que hay que añadir todas las que lo hicieron de manera virtual.