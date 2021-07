Hana Soukopová (Karlovy Vary, República Checa, 1985) es una top model casada con el empresario Drew Aaron, propietario de la consultora de hipotecas Lionsgate Capital, con sede en la calle Constitució, de Palma, y de las Gallery RED, y un gran coleccionista de arte. Hace unos años decidieron dejar Nueva York para residir en Alaró.

¿Qué sabía de Mallorca antes de venir aquí?

–Siempre me ha gustado el Mediterráneo ya que estuve aquí trabajando mucho durante los últimos años, especialmente en Mallorca y Eivissa. A muchos de los mejores fotógrafos del mundo les encanta venir a Balears debido a la increíble luz. Mi primera vez aquí fue para un rodaje de una campaña de Gucci con Mario Testino, y estuve aquí nuevamente para trabajar justo antes de mudarnos haciendo un proyecto divertido con H&M.

Es muy diferente el mundo de la moda en las ciudades más grandes y la vida en el campo. ¿Qué prefiere?

–Siento que después de cada hijo que hemos tenido, me desaceleré y luego trabajé menos, pero fue una decisión importante que hice, y estoy feliz de poder criar a mis hijos en una isla tan hermosa. Tengo que decir que Mallorca es claramente el lugar más seguro en el que hemos vivido.

Ha firmado un contrato con una marca muy importante...

–Volveré a trabajar en unos seis meses, y ya tienen algunos proyectos emocionantes preparados para mí. No puedo compartir muchos de los detalles ahora... ¡pero estoy emocionada de asociarme con una de las marcas de moda más grandes de Italia, en París y una con sede en España.

No parece fácil seguir trabajando en moda siendo tres veces madre...

–Con tres hijos, no estoy segura de cómo voy a hacerlo todo, pero tengo un esposo que me apoya mucho ... ¡y es divertido viajar con los niños!

¿Tiene buena relación con otras top models como Gisele Bündchen o Alessandra Ambrosio?

–Sí, he hecho muy buenas amigas modelos a lo largo de los años , aunque no soy una gran fanática de las redes sociales y a menudo me meto en problemas con mis agencias por no publicar lo suficiente en Instagram. Hay un grupo de nosotros, que comenzamos nuestra carrera casi al mismo tiempo, que nos mantenemos en contacto y nos visitamos cuando estamos trabajando en la misma ciudad o durante la semana de la moda. Con Julia Stegner, Filippa Hamilton, Caroline Trentini, Anne V, Sasha Pivovarova, Daniela Pestová, Gemma Ward y Natasha Poly nos mantenemos en contacto, y cuando nos vemos es como si el tiempo nunca hubiera pasado. Alesandra (Ambrosio) es extremadamente agradable, y Gisele (Bündchen) es unos años mayor que nosotras, pero caminé muchos shows con ella. Es una de mis modelos favoritas, una verdadera inspiración.

¿Cuáles son tus lugares favoritos en Mallorca?

–Obviamente, me encanta la Catedral, ya que es una de las más hermosas que he visto en mi vida. Estoy obsesionada con la naturaleza, por lo que las montañas de la Serra de Tramuntana están en el ‘top’ de mi lista. He hecho más de cien travesías por senderos y barrancos desde que nos mudamos aquí y me emociono cuando pienso todo lo que me queda por recorrer y explorar. Las cuevas también son increíbles. Hay mucho que hacer en Mallorca, desde pasear por el casco antiguo de Palma hasta Valldemossa, Sóller y Deià. Formentor es probablemente mi playa favorita.

He leído que entre las celebrities está de moda criar sus propias gallinas ponedoras. Usted y su marido son pioneros en este campo, ¿no es así?

–No diría que somos pioneros... Pero siempre tuve el sueño de vivir en un lugar remoto que fuera completamente autosuficiente y poder cultivar todas nuestras propias frutas y verduras. En mi finca, cultivo 70 frutas, verduras y especias diferentes y también hago mi propio aceite de oliva, pero también me encantan los diferentes mercados en cada uno de los pueblos. Voy cada semana al mercado de Santa Catalina, en Palma. Tengo mis contactos favoritos de carne, pescado, pan y marisco y siempre me guardan algo especial. Me encanta cocinar y es algo que empecé a hacer mucho más cuando nos mudamos a Mallorca. Realmente disfruto de cocinar con los niños. En estos días soy más pescetariana, ya que poco a poco estoy reduciendo el consumo de carne. Amo la sostenibilidad y todos los alimentos saludables y naturales.