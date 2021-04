Rocío Carrasco elimina parte del relato de la agresión de su hija

Rocío Carrasco ha tomado la decisión de modificar el capítulo sobre la agresión que sufrió por parte de su hija. César Toral, uno de los editores de la serie documental, ha confirmado a ¡Hola! que se han eliminado «11 minutos y 38 segundos de ese relato escalofriante, de los detalles más duros, más difíciles de esa historia».

La modificación del episodio 8, que se emitirá este miércoles, se ha llevado a cabo «por expreso deseo de Rocío Carrasco». En el avance del nuevo programa se puede ver a la hija de Rocío Jurado muy emocionada. En las imágenes confiesa que su hija le llegó a decir «no sabes la que os tienen preparada», en tono amenazador, días antes de la agresión.

«Empieza a pegarme pero mientras ella me pega ella va gritando 'no me pegues, no me pegues, no me pegues' y yo la miraba y era ella la que me pegaba a mí, yo sabía que eso obedecía a algo que no era normal», explica visiblemente afectada.

Este miércoles a las 22:00h en @telecincoes EPISODIO 8 MIEDO

? "No sabes la que te tienen preparada, la que os tienen preparada" pic.twitter.com/4vQPNpzwUn ? ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 26, 2021

En el programa del pasado miércoles Carrasco ya intentó aclarar ciertas cuestiones respecto a lo que sucedió el 27 de julio de 2012. «Rocío Flores y Antonio David me denuncian por maltrato habitual el mismo día que Rocío me da la paliza. A mí, mi hija me pega y saca un móvil, descuelga el teléfono y habla con su padre: 'Papá, ya está hecho'. De ahí se va al colegio y luego a la Guardia Civil».

Rocío definió esta agresión como la gran obra de Antonio David Flores, exculpando así a a su hija de lo ocurrido: «Antes de ser verdugo fue víctima de Antonio David Flores». El nuevo programa permitirá a la audiencia conocer más detalles sobre este dramático hecho que ha marcado tanto a madre como a hija.