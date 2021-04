Pasión por los Óscars

David Jiménez vive en Hollywood desde 2012. «Fui a Los Ángeles a cumplir uno de mis sueños: vivir en la ciudad de las estrellas y estudiar interpretación en la escuela The Acting Corps», asegura. Reportero de la agencia Cordon Press, ha inmortalizado a Rossy de Palma, Toni Bestard (protagonista de su primer reportaje en Hollywood), Liza Minnelli, Sofia Coppola, Enrique Bunbury, Mariah Carey, Robert de Niro, Carmen Electra, Gary Oldman, Sofia Vergara...

Hace unos años, David quiso vivir in situ la gala y solicitó la acreditación para hacer un documental de los Oscars. «Para mi sorpresa la aceptaron sin tener una productora que me representaba y ningún contacto en Hollywood. A veces, los sueños se hacen realidad. En total he estado acreditado en cinco ocasiones como reportero y este domingo cubriré la gala a través de Zoom».

David, con el actor malagueño Antonio Banderas.

David tiene una costumbre cada año: «Tengo la tradición de traerme a Mallorca un trozo de la alfombra roja. Se lo tengo que pedir al jefe de mantenimiento y me lo tiene que dar a escondidas porque está prohibido coger cualquier cosa». Pero él no ha sido el único que ha tenido esta idea de llevarse un trozo de la alfombra de recuerdo. «El año que Alaska y Mario Vaquerizo grabaron su docu-reality en la alfombra roja casi los expulsan porque cogieron un trozo», rememora entre risas.

Las reglas y la seguridad son muy estrictas en una época tan convulsa, pero a David le llamó mucho la atención una de las normas. «No te puedes hacer fotos con la acreditación para que no puedan falsificarlas».

Entrevistando a Almodóvar, junto a otros periodistas españoles.

David ha tenido la oportunidad de ver muy de cerca a las estrellas. «Melanie Griffith es la mejor por su dulzura y simpatía y cuando le hablé en español estaba encantada, aunque también me regañó con un ‘tu cámara está muy cerca’. El año pasado tuve la oportunidad de entrevistar a Pedro Almodóvar y me sorprendió para bien. Dominaba todo lo referente a Hollywood. A Rossy de Palma le pregunté cómo podía ser un ‘chico Almodóvar’ y me aconsejó ser espontáneo, fresco y disfrutar con lo que uno hace. En general todas las estrellas que entrevisto son muy profesionales, generosas conmigo y más cuando hablo con mi acento español y les digo que soy de Mallorca las tengo ganadas porque les gusta nuestra cultura y están enamorados de nuestra Isla». En el lado opuesto, el periodista sitúa a Viggo Mortensen. «A pesar de estar nominado por Captain Fantastic, no estaba de buen humor».

Este año la acreditación es on line y el seguimiento por Zoom. «Mañana recibiré un link con mi número de acreditación para conectarme con la organización que estará en la sala de prensa del Teatro Dolby donde comprobarán que funciona mi equipo correctamente para las entrevistas con los ganadores de las estatuillas.