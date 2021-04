La aplaudida confesión de Yolanda Ramos a su amiga Rocío Carrasco

La entrevista en directo este miércoles en televisión a Rocío Carrasco, en mitad de la emisión de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, permitió a la hija de Rocío Jurado contar un tema sensible protagonizado por su hija y del que mucho se ha especulado en los últimos años, una agresión de Rocío Flores que envió a Rocío Carrasco al hospital y que, además, terminó con una denuncia de maltrato contra ella por parte del padre de su hija. Su presencia en plató permitió también que muchos rostros conocidos pudieran hacerle llegar su mensaje de apoyo y entre ellos uno que tuvo un gran impacto fue el de su amiga la actriz Yolanda Ramos, que reveló una confesión, una petición de disculpas por «no haber estado a la altura».

La pregunta de Yolanda Ramos a Rocío Carrasco: ¿Tus amigas hemos estado a la altura? #RocíoEnDirecto pic.twitter.com/jFPwV4QwTi ? ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) April 21, 2021

Yolanda es una de las mejores amigas de Rocío Jurado. «A algunas no nos han pegado ni tirado de los pelos, pero no nos han dejado ser. Así que te doy las gracias. Queremos que nos dejen ser».

En su relato, a través de viodellamada, la intérprete añadió: «A mí nunca me han maltratado físicamente pero sí moralmente, de manera que no puedo ser independiente y no me veo a mí misma. Yo no te creí cuando me dijiste lo pasó con tu hija y pensé que exagerabas. ¿Sabes por qué? Porque yo como tantas otras hemos sido maltratadas y no nos han dejado ser. Cuando yo cantaba mis derechos me decían que era una exagerada también, por eso no te creí. Te doy las gracias. ¿Tus amigas hemos estado a la altura contigo? Aunque tú me digas que sí, yo creo que no».