Ana Milán a una seguidora: «¿No será que tú eres tonta?»

Ana Milán se ha convertido en uno de los rostros más populares de las redes sociales en España. Durante el confinamiento sus directos en su cuenta de Instagram cosecharon un gran éxito y ayudaron a muchas personas a hacer más llevaderos los primeros meses de la pandemia.

La actriz, creadora y protagonista 'ByAnaMilán' en Atresmedia, ha sido tendencia estos días por responder de forma clara a una usuaria que aseguraba que se había puesto pómulos.

«El otro día cuelgo una foto en Instagram y me pone un tía: 'Qué barbaridad, te has puesto pómulos. Qué horror?. ¿Pero qué dices, señora? No me he puesto nada», explica Milán en un vídeo.

"Eres un poco tonta"

Así responde @_ANAMILAN_ a quien la acusa de ponerse pómulos. Lo hemos visto en @aruseroslasexta

https://t.co/kUku5DzHsB ? laSexta (@laSextaTV) April 13, 2021

«Me decía que se le había caído un mito. ¿Sí? ¿Se te cae un mito? ¿Si me pongo pómulos entonces ya no te gusto? ¿No va a ser que tú eres tonta? ¿No va a ser que no ves bien y que eres un poco tonta para decir esas cosas?», concluye tajante la artista.

El momento se ha viralizado y ha sido muy aplaudido en redes sociales. La actriz de 'Física o química' ya hizo una reflexión sobre la cirugía estética a principios de año.

Tras la reaparición de Demi Moore en un desfile, la valenciana indicó que quizá «lo que toca pensar es por qué una mujer de una belleza tan excepcional prefiere verse así a verse envejecer. Quizá como sociedad estamos haciendo algo mal. Quizá toca reírse menos y pensar más».