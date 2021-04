Joyas de pasarela

La diseñadora de joyas Mica Middelmann estará presente sábado en la 73 edición de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week, en Madrid. Unos exclusivos pendientes serán los protagonistas de la colaboración entre Mica Middelmann y el diseñador Ángel Schlesser, quien presentará su colección para el próximo otoño-invierno. «Me contactaron de la firma Ángel Schlesser para colaborar en la colección y enseguida acepté porque vi que teníamos estilos y movimientos en común». Los pendientes muestran un diseño extravagante en formas y colores, utilizando materiales en plata.

Mica Middelmann, natural de Alemania, llegó a Mallorca a los cuatro meses de edad. Su padre, español, dedicado al turismo, y su madre austriaca, administrativa de profesión, nunca imaginaron que Mica se dedicaría al diseño de joyas, aunque de pequeña ya apuntaba maneras y realizaba pulseras y collares con plastilina y arcilla.

Las piezas las producen artesanos de Mallorca.

Piezas únicas

La joven creadora define su joyería no sólo como una artesanía, sino como «una expresión artística, con la que comunicar y transmitir. Piezas únicas realizadas con mucho mimo, que contienen la esencia de la Isla que me ha visto crecer». El equipo de Ángel Schlesser ha elegido los diseños artesanales de Mica Joyería de Autor, siguiendo en la línea que les caracteriza como marca, una apuesta por una producción de proximidad que confecciona el 100 % de sus joyas en talleres españoles. «Una cosa en la que quiero hacer hincapié es que todas mis piezas son producidas por artesanos de la Isla. Es algo que identifica mi marca y de lo que me siento muy orgullosa».

Middelmann ha expuesto en Viena, Madrid y Palma, donde reside en la actualidad y tiene su propio taller en el popular barrio de Santa Catalina. «Tras estudiar Diseño Gráfico en EDIB me fui a Viena con la beca Leonardo, y lo que iba a ser seis meses se convirtieron en ocho años. Durante un viaje por Sudamérica tuve claro que quería volver a Mallorca para crear mis diseños y montar mi propia marca, y hace tres años abrí mi propio taller-joyería».

La presentadora Nieves Álvarez, del programa Flash Moda, y la modelo Nerea Mas, Miss Mundo Balears 2020, son algunos de los rostros conocidos que han lucido sus joyas. Piezas y colecciones que han sido protagonistas en revistas de moda y publicaciones especializadas, así como en el videoclip La mujer cactus y el hombre globo, de Rayden.