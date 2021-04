Cerezuela & Anglada, dúo al alza

«Somos demasiados caminando por el miedo que el amor levantará…» Así comienza el último single del dúo musical Anglada-Cerezuela. Una canción, compuesta por el cantautor tras el confinamiento domiciliario, que trasmite motivación, fuerza y esperanza en tiempos de pandemia.

Tras seis años caminando juntos por escenarios de todo el país, el cantautor mallorquín Jaime Anglada y la actriz y cantante Carolina Cerezuela consolidan su dúo musical con una gira promocional por los distintos medios de comunicación con excelente crítica.

«Es una canción hecha con los restos del naufragio pandémico. Somos demasiados surgió casi en septiembre. Fue durante un largo paseo por la montaña, con la familia, y ante la necesidad de contar lo que estábamos sufriendo», señala Anglada.

La complicidad entre ambos, dentro y fuera del escenario, es visible a primera vista. «Hemos convivido mucho y con una sola mirada ya nos entendemos», comentan.

«Antes de empezar un concierto, tomamos una copita de vino, y diez minutos antes de la actuación nos gusta cantar un poco. También, aunque no lo tomamos como un ritual, al principio y final de la actuación nos damos un abrazo». Aunque no quieren desvelar más detalles, «tenemos tres singles más muy potentes y dos covers. Y en cuanto la normativa lo permita, volveremos a los escenarios, al aire libre».

Hace unos días, en un concierto en streaming, se vio a Carolina emocionada. «Fue en la sala de Madrid en la que cantamos Manzana de caramelo. Y a diferencia de aquella vez anterior, llena de gente, ahora la veía vacía y desangelada, y pensaba en que toda esta pandemia nos ha frenado. Me emocioné y se me cayeron las lagrimillas». Jaime Anglada también confiesa que «en el escenario he llorado y me he emocionado muchas veces. Y lo seguiré haciendo».