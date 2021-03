Con acento japonés

El vídeo en YouTube del cantautor mallorquín Juanjo Monserrat (Palma 1992), tocando el otamatone, se hizo viral en Japón recibiendo más de 2.800.000 visitas en un día.

Monserrat, a quien vimos la pasada semana en el programa de Telecinco Got Talent, ha causado gran expectación entre la audiencia, el jurado y las redes sociales. El otamatone es un curioso sintetizador de música electrónica que tiene forma de corchea, creado en 1998 por la compañía de diseño Maywa Denki y la juguetera CUBE Works. «Hace dos años fui a Japón y fue como estar en otro planeta. Su cultura siempre me ha atraído, tenga en cuenta que he crecido con los dibujos animados de Doraemon y Shin Chan. En aquel viaje vi el otamatone y lo compré como souvenir ya que me cabía en la maleta».

Monserrat en el estudio de música de su casa, con el instrumento que ha puesto de moda en España y triunfa en Japón. FOTO: J.A.

El vídeo que Juanjo Monserrat hizo para Got Talent y que subió a su canal de YouTube fue reposteado por Jeff Chicken, un conocido youtuber japonés y hasta un canal de televisión se hizo eco del español Juanjo Monserrat que tocaba el otamatone. «Hasta el propio Risto Mejide se compró siete».

Talento musical

Pero lejos de esta increíble experiencia y anécdota del otamatone, Juanjo Monserrat es un conocido cantaudor mallorquín que desde pequeño ha 'mamado’'la música. «Mi madre, Antonia Riutort, era la cantante del grupo Orquidea Big Band, y mis tíos también eran músicos». En su estudio cuenta con 10 guitarras, dos teclados, un ukelele, una bandurria, un bajo y dos otamatones. «Tengo facilidad para la música. Sólo he ido a clase de saxofón, clarinete y de solfeo. Todo lo demás lo he aprendido de manera autodidacta». Aunque la mayoría de sus temas son en habla catalana, Monserrat cuenta con un disco de oro gracias a una canción que compuso para el disco Tomorrow, del grupo TVXQ!. «Son unos chicos coreanos que sacaron un disco en japonés».

A Dónde Van, canción que canta el artista Sebastián Yatra, es otra de sus composiciones. «Me gusta crear temas que hablan de mi vida, con quien me lío, que me ha pasado hoy, etc». Guitarrista del rapero Rels B, Monserrat no descarta volver a presentarse a otro programa de televisión, pero ya a nivel internacional, especialmente llegar a Japón.

Mientras, su próximo disco, Més que amics, contará sus vivencias locas del año 2019.