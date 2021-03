Deià pierde su sabor más oriental

Hanok es la casa tradicional coreana, diseñada para que fuera energéticamente eficiente y estuviera en armonía con el entorno. Los elementos más destacados de su equilibrada arquitectura son piedra, madera y arcilla.

No es extraño por ello que You Kyong Cho y su marido, Javier Pérez de Diego, dieran ese nombre al restaurante que abrieron hace unos tres años y que cerrarán este fin de semana. «El principal motivo ha sido la inviabilidad debido a las restricciones actuales por la COVID-19. Tenemos muy pocas plazas en el interior y no disponemos de terraza. En todo momento, la propiedad se ha portado extraordinariamente bien con nosotros, pero el desgaste mental que provoca una situación como la que estamos viviendo muchos desde hace un año ha hecho que te replantees mucho las cosas», explicaba ayer la pareja.

Dar el máximo

A pesar de este gusto amargo, la pareja está encantada con la experiencia. «Desde el primer día hemos recibido mucho cariño y apoyo, especialmente, en este último año, que no ha sido nada fácil para nadie. Hemos disfrutado cada minuto del Hanok y lo recordaremos con mucho cariño. Para nosotros es un gran orgullo haber podido acercar la cultura y gastronomía coreanas a los mallorquines», señalan.

«El mayor logro ha sido que gente de toda Mallorca haya venido a Deià a probar una cocina que nunca habían probado. Cerrar sabiendo que hemos dado lo máximo de nosotros y que siempre hemos contado con el apoyo de nuestros clientes es el mejor recuerdo con el que nos podemos quedar», concluyen.

En cuanto al futuro, Alberto seguirá cocinando y You regresará a su oficio de traductora, que hasta el momento compaginaba con la gestión del restaurante.