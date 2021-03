Mucho más que diseño

La Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears participa, desde el año 2008, en el programa Erasmus+, lo que permite que estudiantes y docentes de Mallorca y toda Europa se beneficien de una experiencia y enseñanza inolvidables.

Durante este curso académico 2020/21 la Escola ha mantenido sus compromisos internacionales y ha continuado, pese a la pandemia, con la movilidad individual de estudiantes y profesores, con estrictas medidas a causa de la COVID-19. Durante este segundo semestre, de febrero a junio de 2021, la Escola ha recibido seis estudiantes: Marta Perkowska, estudiante de Diseño Gráfico de la Akademia Sztuki w Szczezinie de Polonia; Elitsa Bakalova, estudiante de Diseño Gráfico de la Nov Bulgarski Universitet de Sofía (Bulgaria); Satifatou Ali Vita, estudiante de Interiores de la Université de Toulose Jean Jauès; Iris Deltheil-Tourrenc y Rula Graw, estudiantes de Diseño de Moda de la Haute École Francisco Ferrer, de Bruselas; y Laima Laurina, estudiante de Diseño de Producto de Latvijas Mäkslas Akadëmija, en Letonia.

Estas jóvenes, de entre 20 y 24 años de edad, coinciden en que «durante esta pandemia hemos tenido la suerte de estar en Mallorca, mucho más seguras y con la oportunidad de asistir de manera presencial a clase». La mayoría conocían la Isla tras informarse por Internet. Además de seguir sus estudios, el principal objetivo por el cual decidieron participar en el programa Erasmu+ fue «la experiencia de estudiar fuera de casa. Pero sobre todo, conocer nuevas culturas, lugares y gente», algo que corrobora la profesora y coordinadora de Erasmus+ en la Escola, Pilar Rovira. «Animo a todos los estudiantes a que participen en estos programas que les dan la oportunidad de viajar y conocer mundo». Las jóvenes comparten piso y durante su tiempo libre visitan diferentes pueblos, realizan excursiones y disfrutan de la playa y la gastronomía.

La mallorquina Margalida Cifre, de Inca, y estudiante de Diseño de Moda de la ESADIB, se encuentra en Roma, de nuevo confinada desde ayer. «Estudiar fuera es una experiencia inolvidable».

Los orígenes de Erasmus+

El Erasmus+ es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa. Hace ya más de 30 años, en 1987, por iniciativa de la asociación estudiantil europea AEGEE y con el especial apoyo de los gobiernos de Francia y España, se puso en marcha el European Region Action Scheme for the Mobility of the University Students, cuyo acrónimo, ERASMUS, coincidía con el nombre latino del humanista Erasmo de Róterdam.