La reacción incontrolable de Paz Vega al ver a Jon Kortajarena en los Goya

Pese a que este año el desfile por la alfombra roja de los Premios Goya ha sido más discreto por las restricciones del coronavirus, no han faltado los posados de rostros conocidos del mundo de la cultura, mucho glamour y las valoraciones de los actores a las puertas del teatro. Y si hay una que este año despuntó de nuevo es Paz Vega, con un gran vestido joya, alta costura del diseñador libanés Georges Hobeika. Más allá de la belleza de la intérprete y la acertada elección de su vestuario, la andaluza ha sido protagonista este domingo por la reacción incontrolable cuando vio al modelo y actor Jon Kortajarena mientras era entrevistada.

Mi resumen de los Goya es este:



El momento en el que Paz Vega se olvida hasta de su nombre, me representa. #Goyas2021 #goyamemes pic.twitter.com/4Wj9qR9JnQ ? Camilla Parker ? (@Camilla_Parker) March 6, 2021

La periodista le pregunta por la cómo esperaba que fuera la gala y la actriz ve por el rabillo del ojo al modelo y no puede contener su expresión: «Bueno, está siendo una galaaaaaa... Hala, qué guapo». Y luego se dirige a la entrevistadora: «¿no me digas que no está guapo?».

A continuación, la actriz intenta de nuevo recuperar la entrevista.