Omar Montes regala a Broncano una muñeca que robó en Cantora

Omar Montes vuelve a estar en el foco mediático. El artista acudió este viernes al programa 'La Resistencia' con un peculiar regalo para su presentador, David Broncano. El cantante sacó de una bolsa una muñeca que, según él, había robado de la casa de Isabel Pantoja.

«Cogí una muñena y me la llevé. Y te la he traído», aseguró el ganador de Supervivientes. «Tiene el espíritu de Anabel, y no me refiero a la prima de Paquirrín, ten cuidado por las noches. Le falta un brazo. Igual tiene 50 o 100 años y vale un dineral luego», bromeó ante la sorpresa de Broncano.

«La primera vez que fui a Cantora, vi muchos lujos. Imagínate, los chicos de un chico humilde de barrio como yo no estaba acostumbrado a tantos lujos. Había cortinas muy bonitas, muebles que estaban sin rallar y ese tipo de sillas que cuando las ves, sabes que hay dinero», explicó el madrileño. Eso sí, Montes también tuvo tiempo de hablar sobre su nuevo trabajo discográfico y promocionar el libro de su amigo Albert Álvarez

El muy máquina va a la casa de su suegra y se llevó de recuerdo un souvenir como el que se lleva el gel y el champú del hotel. No le juzguéis. Le estáis prejuzgando. https://t.co/b4dxSlPjUb pic.twitter.com/J6ZnpOToIP ? La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) February 5, 2021

Además, respondió a las típicas preguntas del presentador de Movistar+. Pero si hubo una que llamó la atención a la audiencia fue la relacionada con el dinero que tiene: «Tengo menos que Messi y más que Jesé». Broncano lo puso en duda al asegurar que «Jesé tiene mucha pasta». «¿Que tiene más Jesé que yo? Creo que lo único que tiene más que yo son hijos. Está ahora en mala racha... porque están todas las discotecas cerradas por el Covid», concluyó el ex novio de Isa Pi.