José Fernández: «La Monarquía nos da garantías de paz, tranquilidad y, sobre todo, legalidad»

A José Fernández, presidente de la delegación en Baleares de la Hermandad Nacional Monárquica de España, le sorprendimos días atrás saliendo de la pastelería Ángel, donde encargó una ensaimada de 1,10 metros de diámetro para SM el Rey Felipe VI, a fin de que la recibiera el día de su cumpleaños. Cuando le abordamos, José lucía una mascarilla verde, con las letras ME por encima de la corona, a la derecha, y los colores rojo y amarillo, a la izquierda.

Venga, convénzanos usted para que nos hagamos monárquicos...

— Yo creo que la Monarquía, y más en los momentos que estamos viviendo, nos da unas garantías de estabilidad, paz, tranquilidad, y sobre todo legalidad, cosa que los partidos que nos están gobernando ahora mismo, y que están por una República, no, ya que se saltan las leyes con el fin de conseguir sus objetivos. Por eso, quieren manipular la prensa, la libertad de expresión, los jueces… Todo con el fin de llevarnos a una república revanchista. Porque –matiza Fernández– no quieren tener una república como tal, como sistema político, sino una república que recupere lo que han perdido en los 70 años anteriores. Por eso nos van a llevar a una confrontación social, y sabemos que en una Monarquía parlamentaria el Rey no gobierna, sino que reina. Por tanto, el Rey no tiene funciones políticas, ni de gobierno, ni legislativas, ni ejecutivas, sino que es una representación de la unidad de España, de su imagen y de la prolongación en la Historia tanto aquí, como en el exterior, cosa que la presidencia de una república no nos daría.

¿Pero, no cree que el Rey podría hacer algo más... Tal vez propinar por fin un golpe sobre la mesa?

— El Rey no puede hacer eso. Como todos, está sometido al estado de derecho. Él, además, es el garante de la Constitución, por tanto, no puede hacer ningún gesto en contra de ella. En todo caso, quienes sí pueden hacerlo son los ciudadanos, a través de las urnas , echando a los que están gobernando. Y mucho más cuando el Gobierno usa sus malas artes para modificar las leyes en su beneficio, lo cual hará que nos quedemos sin amparo legal. Por otra parte, está llenando España de chiringuitos a base de ayudas y subvenciones a la extrema izquierda, que en un momento determinado les apoyarán.

Sin embargo, el rey Felipe no lo tiene fácil. Por una parte, tal y como está la situación del país ahora mismo, por otra, por lo que se ha ido descubriendo de su padre, dicho sea presuntamente, tanto en cuestiones de comisiones y prebendas recibidas, como de faldas ajenas a las de la Zarzuela...

— Yo no voy a echar las culpas a nadie, pero es que tenemos casos parecidos a los que, supuestamente, nos cuentan del rey Juan Carlos I… De Monedero, por ejemplo, pero ahí nadie habla de él. Y eso que es un señor que ha cometido un delito contra Hacienda… –y lo aclara–: Ha pagado muchos millones a Hacienda a fin de regularizar su situación, pero de él no se habla en ningún sitio, sea televisiones y otros medios de comunicación, y… Por el contrario, aquí estamos haciendo un acoso y derribo a la Monarquía, todo por los intereses de un partido político.

¿De cuál?

— De Podemos.

Vale. Pero si se demuestra que es cierto lo de los dineros llegados de Arabia, o lo que dice Corinna de él, no va a quedar en muy buen lugar.

— Bueno. Tenemos a SM Felipe VI que está dando un ejemplo extraordinario de cordura y sensatez, a la vez que está tomando decisiones en relación a su padre. Por tanto, creo que la imagen que está dando el Rey denota una seriedad absoluta, a la vez que distingue lo que es Monarquía de lo que es familia… Ha separado de la Familia Real a su hermana, ha quitado la asignación económica a su padre.. O sea, que no le podemos pedir más. Y otra cosa es que empecemos a valorar lo que ha hecho don Juan Carlos por España, a lo largo de muchos años. Porque nadie puede negarle que, desde el punto de vista democrático, hizo la transición de una dictadura a una democracia real, lo cual hay que valorárselo. Y también por lo que hizo por Mallorca, por la gente que vino a Mallorca como turista o como inversor, por el hecho de que él estaba en la Isla, por el boom turístico que ocasionó, pues muchos turistas, nacionales y extranjeros, venían a veranear a la Isla donde veraneaba el Rey, por la Copa de vela que lleva su nombre… Por todo eso, creo que los mallorquines le tenemos que estar agradecidos.

Con la que está cayendo, se dice que la Princesa de Asturias, cuando sea mayor de edad, en 2025, podría cobrar un sueldo de 140.000 euros anuales. ¿Qué opina, si es cierto eso?

— Yo creo que si le pagan eso es para que pueda crear y organizar su equipo de trabajo y oficina de relaciones… Es una niña, sí, pero es una persona con proyección de futuro, que tiene que estar bien asesorada. No es una joven cualquiera, sino una joven que va a ser reina. Por lo cual, creo que es normal el sueldo que le asignen. Aquí el problema está en que cuando señalamos la luna miramos el dedo. Nadie habla del sueldo del expresidente Puigdemont, ni del de Jordi Pujol, ni de tantos políticos con sueldos vitalicios. Y tendríamos que ver también cuánto se gastan en otras cuestiones estos políticos que tenemos, quienes, dicho sea de paso, y dadas las circunstancias en las que estamos, deberían dar ejemplo y estar todos en un ERTE.

¿En Mallorca, en la delegación que preside, hay muchos socios?

— En la delegación de Balears de la Hermandad Monárquica de España somos 380 socios. Podríamos ser más, pero la COVID-19 ha mermado nuevas altas, entre otras cosas porque desde poco antes del estado de alarma no hemos podido hacer ningún acto. De todos modos, somos la delegación más numerosa de España.

Por ultimo, ¿tiene usted aspiraciones dentro de la Hermandad Nacional Monárquica de España?

— Bueno, el actual presidente, Francisco Rodríguez, va a presentar su renuncia al cargo, por lo cual habrá elecciones, y yo voy a presentar mi candidatura. Así que ¿quién sabe?