Larga vida a la peonza

Tan sólo hace tres años que Guillem Vizcaíno (Inca 1987), actual Campeón del Mundo de Peonza 2020, en estilo Libre, y segundo en Tradicional, comenzó a jugar con una baldufa. Hijo de maestro artesano, Guillem y su padre cogieron el torno del taller y fabricaron una peonza. «Mi padre es artesano del cuero y todo un fenómeno. No sé cuantas peonzas he fabricado en este tiempo. Unas doscientas», confiesa.

Artista multidisciplinar, Guillem Vizcaíno comenzó a trabajar, a los 18 años, en la primera función del Circ Bover, en 2005. Hace unos años, junto a su pareja, Mari Paz Arango, crearon Atirofijo Circ, con el que recorren pueblos y colegios de toda Balears, Valencia y Catalunya. «Desde pequeño me gustaba el circo, pero lo de la peonza comenzó el 20 de abril de 2018. Lo sé porque era el día de mi cumpleaños y una amiga me regaló una baldufa para entretenerme ya que tenía un brazo en cabestrillo y no podía hacer casi nada». «Creo que soy de la última generación que jugaba en el colegio con la peonza», confiesa el inquer mientras coloca un trozo de madera de olivo en el torno. «Utilizo madera dura, principalmente de olivo y encina. También madera de bubinga. Hacer una peonza lo considero un trabajo artístico. Hasta la punta de hierro esta hecha por mi». Durante más de media hora Guillem va dando cuerpo a la peonza. Un trabajo muy minucioso en el que utiliza varias herramientas y lijas. Para terminar, coloca la punta de hierro. «Hay peonzas de diferentes formas y tamaños, según el país. Los mexicanos, por ejemplo las prefieren pequeñas y de plástico. En Japón son más planas. En Rusia se llaman Yulá».

La peonza es un juguete tradicional que pasa de generación en generación. «Tiene sus épocas. Estas navidades he podido hacer unas seis para la gente del pueblo. Ahora, entre tantos videojuegos, muchos padres intentan recuperar el interés de sus hijos con peonzas y junto a dos chicos de Pollença, Xisco Valls y Josep Sina, quienes quedaron en quinta posición en el mundial, queremos organizar una trobada de baldufas en Mallorca, para el mes de junio.

Desde la juguetería La Industrial, de Palma, su copropietaria Concepción Aguiló asegura que «la peonza es un artículo que siempre ha estado presente en los 130 años que lleva abierta esta juguetería. Es un juguete que tiene épocas y se pone de moda en los colegios».