Angel Aguiló: «Lo que más me gusta es provocar»

El pasado cinco de diciembre publicó su primer monólogo en Twitter. En él, reivindicaba el derecho de los palmesanos a visitar la Serra de Tramuntana cuando nieva y las Fonts Ufanes cuando brota el agua. El tuit se viralizó a los pocos minutos de su publicación. En el mes y medio escaso que ha transcurrido desde ese día, el periodista Àngel Aguiló Palou, autoproclamado ‘presidente’ de todos los mallorquines, ha pasado a ser una auténtica celebridad en las redes sociales.

Los vídeos en los que analiza la idiosincrasia mallorquina, y también de otras regiones, corren como la pólvora en la red, con centenares de comparticiones y miles de interacciones. Su tutorial dirigido a los catalanes ‘que pretenden caer bien a los mallorquines’ sobrepasó las 37.000 visualizaciones y generó más de 17.000 interacciones.

Sorprendido con la repercusión que tiene su personaje, Aguiló asegura que «mentiría si dijese que me esperaba todo esto, soy el primer sorprendido. De hecho tengo que reconocer que estuve a punto de no publicar el primer tutorial de la nieve en la Serra. Al final lo hice y mira, voy a un ritmo de tres semanales como mínimo y con una respuesta de la gente espectacular».

Ángel Aguiló (Palma 1980) empezó su carrera como periodista deportivo. Tuvo su época como influencer gastronómico y actualmente combina ‘la presidencia’ con la dirección de concursos en la pequeña pantalla, como Jo sé mes que tú de IB3 Televisió. «Estoy muy feliz con lo que hago, tanto con los concursos de la tele como con mi faceta presidencial. Mañana, quien sabe...».

Parodias

En sus vídeos hace parodias de situaciones reales y cotidianas, «creo que la gente se siente identificada y entiende perfectamente la finalidad de todo esto, que no es otra que reír un rato. Por ejemplo, tras el vídeo en el que hablo de lo pesada que es la gente que celebra Sant Antoni, recibí más de un centenar de respuestas en forma de glosa».

Su primer gran éxito en Twitter saltó al publicar una foto. «Colgué una foto de un pa amb oli que había preparado para cenar, la gente se fijó en que pelo el botifarró y el tema se volvió viral por la división de opiniones entre los que creen que hago lo correcto y los que opinan lo contrario. Tal fue la repercusión que la cosa desembocó en un artículo en la web de Ultima Hora», señala.

Respecto a si le gusta provocar, Aguiló lo tiene claro. «Bueno, sí. De hecho es lo que más me gusta, y buena parte del sentido de todo esto reside en la provocación. Ya lo digo en mi perfil, ‘doy e incumplo lecciones de mallorquinidad’».

Una parte importante de sus seguidores son catalanes y entre ellos está el showman Mikimoto, el político Carod Rovira o los artistas Manu Guix y Cesk Freixas. De hecho sus vídeos han sido motivo de comentarios en la radio catalana. «Somos pueblos ‘hermanos’ y ello hace que la conexión sea más fácil. Después está la magia de Twitter, tan fuerte que elimina cualquier barrera. Sea como sea, llegar a personas como ellos me parece una pasada, Mikimoto es uno de mis ídolos desde siempre, y que ahora me siga me parece alucinante». Junto al personaje al que Aguiló da vida está Joan Viúdes, con quien el ‘Presidente’ mantiene un incesable pique. «La relación con Joan, el tío de pueblo por antonomasia, es la síntesis de todo lo que hablamos hasta ahora. Vivimos de la provocación y nos retroalimentamos. Si él dice blanco, yo, que soy palmesano, digo negro, y si yo hago algo, él lo critica, y viceversa. Él se ríe de mí y yo de él. Si nos llevásemos bien, esto no tendría ninguna gracia. Es una persona maravillosa y en su interior hay un showman del que no hemos visto más que pinceladas».

Un éxito imparable

Pero ¿dónde está el techo de su personaje?. Aguiló responde que «tirando de un tópico muy futbolero, voy día a día, partido a partido. Nada de esto era planteable hace dos meses y aquí estamos. Lo que venga a partir de ahora, bienvenido será. Y si el límite es hoy, que nos quiten lo reído».

Todo empieza con anotaciones en su bloc del móvil. Ideas que van surgiendo e incluso que le proponen sus seguidores. «La grabación y edición del vídeo es rápida. En menos de media hora lo tengo todo. Todo fluye muy fácilmente».

Entre los múltiples comentarios y preguntas, incluso propuestas, que le hacen en las redes, más de un seguidor le promete que tendría su voto asegurado si se mete en política. «¿Se imagina?. Menudo desastre sería. Aunque bueno, pensándolo bien, quién sabe. Mi primera decisión sería la creación de un programa nocturno de emisión simultánea en todas las televisiones y radios llamado ‘Aló, Presidente’. Creo que sería un éxito».