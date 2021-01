Bitcoin: casi pierde 200 millones de euros por no recordar su contraseña

Un programador alemán está a punto de perder una millonada por no recordar su contraseña. A este hombre le quedan dos intentos de escribir correctamente la clave de un disco duro cifrado en el que guarda 7.002 bitcoins. Se le ha olvidado por completo y ya ha fallado ocho intentos previos, si falla los dos siguientes perderá el dinero para siempre.

Según explica The New York Times, se llama Stefan Thomas y hace algunos años escribió la contraseña del dispositivo que almacena los bitcoins en un papel, pero ahora no lo encuentra. «Me tumbo en la cama y pienso en ello. Entonces, voy al ordenador con una estrategia nueva, no funciona y me desespero otra vez», ha explicado al medio estadounidense.

El dispositivo de almacenamiento que escogió para custodiar sus bitcoins es un USB llamado Iron Key que dispone de un complejo sistema de seguridad. El usuario puede crear una contraseña encriptada. Si extravía u olvida las claves de acceso tiene solo diez intentos para acertarla.

Según Chainalysis, una de las principales compañías de análisis e inteligencia en blockchain, cerca de una cuarta parte de los bitcoins son olvidados por sus propietarios.