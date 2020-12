Alec Baldwin responde a quienes dicen que Hilaria fingió sus orígenes mallorquines

El actor Alec Baldwin no ha podido soportar las críticas que en las últimas horas ha recibido su mujer Hilaria tras reconocer que no es de Mallorca, sino que nació en Boston y su nombre es Hillary. «Se están diciendo cosas últimamente sobre personas a las que amo y por las que me preocupo profundamente que son simplemente ridículas», ha manifestado el intérprete en un vídeo publicado en Instagram.

La revelación de Hilaria tuvo lugar también en las redes sociales, donde un grupo de internautas cuestionaron sus orígenes españoles tras oírla hablar en unos vídeos. Eso provocó que la instructora de yoga explicara dónde nació y cuáles sus vínculos con España, después de que durante una década se la haya presentado como una española nacida, concretamente, en Mallorca. Hilaria aclaró que ha vivido en España y que toda su familia reside aquí desde hace muchos años.

Cansado su marido de las críticas y el posterior revuelo provocado por las aclaraciones de su mujer, Alec Baldwin se ha dirigido a todos aquellos que se esconden tras las redes para herir con sus comentarios. En anonimato de las redes «invita a decir cualquier cosa. Probablemente les gustaría hacer cualquier cosa si no corrieran el riesgo de ser atrapados e ir a prisión». Y concluye: «Porque no pueden hacer eso, porque eso implica un compromiso real de hacer algo, de expresar esos sentimientos. Dicen cosas, muy a menudo no hay foto de perfil, a veces sí; no hay rasgos identificativos ahí, escondidos detrás del anonimato de las redes sociales. Solo quieren disparar sobre ti y rociarte con su veneno y su odio».