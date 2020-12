«Me esfuerzo para poder volver al mundo de la moda»

Fue una de las jóvenes promesas del mundo de la pasarela y la publicidad hace una década. Cristina Palavra cautivó en el certamen Elite Model Look España y Miss Illes Balears 2007 (Segunda Dama de honor). De padre croata y madre sevillana, nació en Gelsenkirchen (Alemania) y a los 14 años de edad su abuela la apuntó en una agencia de modelos en Sevilla, donde se crió. «De pequeña tenía muchos sueños pero siempre me gustó la moda y los animales. Así que quería ser modelo y veterinaria», comenta.

Su experiencia en el mundo de la moda era ascendente, coincidió con grandes tops del momento, como la mallorquina Malena Costa, cuando lo tuvo que dejar para cuidar de su abuelo, quien sufría una grave enfermedad. «Me ofrecían un contrato en Madrid pero yo no estaba del todo segura porque cuidaba de mi abuelo las 24 horas». Justo conoce al que hoy es su marido y padre de sus tres hijos, el centro campista del Real Club Deportivo Mallorca, Dani Rodríguez. «Él cambió mis planes. Estaba segura al cien por cien de que era el hombre de mi vida». Junto al futbolista, Cristina lo deja todo tras el fallecimiento de su abuelo y a los pocos meses de vivir con Dani se queda embarazada de su primer hijo, Quique (9 años). «No soy una persona que se enamora fácilmente pero Dani me atrapa con su simpatía. Me río mucho con él. Como padre y como marido es todo un ejemplo. Y físicamente para mí es el más guapo del mundo. Siempre está de buen humor y es un luchador. Y lo más importante, es leal a mi». Confiesa Cristina.

Tras el nacimiento de Quique llega Izan (3 años) e India (10 meses) y con el fichaje de Dani por el RCD Mallorca, toda la familia se traslada a la Isla. «Somos jóvenes y nos gusta pasar tiempo con los niños. Cuando Dani tiene el día de hacer el payaso, la casa se convierte en un circo». «Es un hombre muy perfeccionista y exigente consigo mismo. Me apoya en todo lo que hago y con los niños es maravilloso».

Mujer luchadora y con ganas de crecer tanto personalmente como profesionalmente, retoma su camino en el mundo de la moda. «Me estoy sacrificando mucho para volver a trabajar de lo que más me gusta. Junto a mi entrenador personal, Javier Bernal, he llegado al objetivo que me marqué hace cuatro meses. Fueron unos meses muy duros porque había sido madre por tercera vez y entre la lactancia y el poco descanso me costó, pero soy muy cabezona». Confiesa.

En definitiva, Cristina Palavra es una madre y mujer modelo.