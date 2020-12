Un grupo de mallorquines, ‘colgados’ en Tenerife tras la suspensión de la Spartan Race

Este fin de semana Tenerife iba a ser capital europea de la Spartan Race con la celebración, los días 12 y 13, del Campeonato de Europa. Sin embargo, menos de 24 horas antes del inicio de la cita internacional de carreras de obstáculos que se celebraba en Puerto de la Cruz, las pruebas de este sábado se han suspendido. Esto ha dejado a un grupo de mallorquines en la estacada, ya que, como ellos, muchos participantes se enteraron de la cancelación nada más aterrizar en la más grande de las Islas Canarias «sin tiempo para reaccionar».

Esta iba a ser la primera vez que la Spartan Race se desplazara a Tenerife desde su llegada a España en 2014. La prueba prometía congregar a atletas espartanos de toda Europa, todo ello bajo estrictas medidas y restricciones, y los premios ascendían a 5.000 dólares (4.128 euros) para los máximos ganadores. Sin embargo, la tarde de este viernes la organización comunicaba a los casi 2.000 participantes la suspensión de las pruebas del sábado, a falta de confirmar si también se cancelaban las del domingo.

Según explican en un correo a los participantes, «Spartan Race había solicitado los permisos con el tiempo suficiente para evitar esta situación» y «todos habían sido aprobados por las distintas administraciones, a la espera de la resolución del Servicio Canario de la Salud». Es por ello que «el 23 de Noviembre iniciamos la logística de transporte» para «poder tener todo preparado para la celebración de la prueba avisando expresamente a Sanidad con suficiente antelación».

En su defensa, la organización esgrime que «nadie en ese momento avisó, ni advirtió, de una posible suspensión aunque lo preguntamos expresamente» y argumentan que «nuestra carrera ofrecía todas las garantías» y «cumplíamos todos los protocolos que nos habían solicitado» entre los que se encuentra un test de antígenos negativo «demostrando que ninguno de nosotros era una amenaza para la salud en Canarias». Con todo, critican que «como organización nos sentimos traicionados en nuestra buena fe, maltratados ante esta negativa a última hora y con capacidad limitada de reacción ante nuestros corredores, muchos de ellos desplazados a Tenerife, con todo el dispendio económico personal que ello supone».

Periplo mallorquín

Esto le ha pasado a un grupo de mallorquines que viajaron hasta Tenerife para disputar alguna de las cuatro pruebas que forman parte del Campeonato. Para ellos, a quienes se les había asegurado que la prueba era totalmente segura, el viaje comenzó el jueves con la prueba de antígenos, obligatoria para poder viajar a Canarias. El viernes cogieron un vuelo a Madrid, donde hicieron escala dos horas para poder volar a Tenerife. Al llegar a la isla, descubrieron un correo donde se les informaba de la posible cancelación, que no se confirmó hasta las 22:00 horas.

Uno de ellos es Juan Alberto Oliva, quien explica que «el problema no es tanto que suspendan las pruebas sino que te avisen tarde. Nosotros reservamos billetes y estancia con seguro de cancelación por si no se podía llevar a cabo la Spartan Race, pero no hemos podido usarlo porque nos avisaron cuando estábamos volando».

Juan López, otro de los afectados, lamenta que «solo nos queda hacer turismo por la isla mientras vemos de lejos todo el circuito que hay montado en la ciudad», y critica que «es incomprensible que avisen sin que de tiempo a reacción, más cuando es una prueba europea que cuenta con personas de diferentes países».

