«Estuve hace años en ‘MYHYV’ y ahora me gustaría volver con ‘Supervivientes’»

María Asunción Vallecillo Pérez nació en Ceuta y desde los siete años vive en Mallorca, no sin haber residido antes en Bilbao, pues su padre era policía nacional, «que murió en acto de servicio, en un accidente de moto, en el 89, en Palma, tras habernos ido del País Vasco».

Apenas recuerda sus años en Bilbao, «pero según me cuenta mi madre, fueron tiempos en que ETA daba de qué hablar a diario, por tanto, tiempos difíciles y más para la familia de un policía nacional».

En la actualidad, María Asunción, que es dependienta de la pastelería Ángel, se prepara para opositar a la Policía Nacional y está soltera, aunque ha tenido cuatro parejas, habiéndole durado 9, 5, 3 y 3 años cada una de ellas, sin que con ninguno de sus novios llegara a feliz puerto, «pero, eso sí, fiel a todos ellos mientras duró la relación. ¿Hijos…? Pues tampoco los he tenido… Vamos, que por no tener, no tengo ni perro, por lo que en la actualidad también duermo sola».

En cuanto a nuevas perspectivas de pareja, «no las hay, entre otras cosas porque hoy nadie quiere comprometerse, y en ello tienen que ver las redes sociales, donde se liga fácilmente, pero siempre de forma esporádica. Pero como yo estoy bien conmigo misma, tampoco me preocupa no tener pareja. Que si viene, bienvenida sea, que si no, no pasa nada».

Fue a buscar novio

Hace diez años, María Asunción, mujer muy expresiva, que irradia simpatía por sus cuatro costados, participó en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa. «Los programas de entonces no eran como los de ahora. Eran más reales. Ibas a buscar pareja sin que nadie te dijera lo que tenías que hacer, vamos, que no había un guión ni tanto postureo. En cambio, hoy, ves el programa y te la impresión de como si estuvieran actuando».

De estas imágenes a hoy han pasado diez años. Ahí la vemos, en plena acción, en ‘MYHYV’.



Dice que con Emma García, la presentadora, se llevó bien en el tiempo que estuvo. «A todas nos trató muy bien, eso sí, le gustaba que todos estuviéramos pendientes de ella». María Asunción recuerda que le tocó un joven, llamado Abraham, «al que no conocía, pero que cuando lo vi, me gustó. Y en cuanto a él respecto a mí… Pues cuando estuve con él, me di cuenta de que se sentía bien conmigo y eso que éramos seis chicas para el mismo chico. Pero… No sé, le notaba que estaba muy bien conmigo».

Pero la relación no prosperó. «Tuvimos tres encuentros en solitario. El primero, en el parque de El Retiro, a donde fuimos a patinar, cosa que él no sabía. La segunda cita consistió en ir a tomar una copa. Y en la tercera estuvimos en los cars. En los tres sitios le noté muy apagado, tal vez demasiado introvertido, tanto que quien más habló fui yo, y de lo que más se habló fue de mí. Porque él, de él, pocas cosas contó. ¿Que a cuál de las seis eligió? Pues creo que a ninguna. Ya digo, era guapo, pero muy poco expresivo y bastante indeciso. Y como yo soy mujer que busca en el hombre valores y no fachadas, que no me eligiera no me causó ningún trauma, ni me frustró».

Se gana poco dinero

Por participar en MYHYV, la verdad sea dicha, no ganó mucho dinero, «pues nos pagaban 50 euros cada vez que íbamos, más el avión y el hotel… Que hoteles me pagaron pocos, pues iba a Madrid por la mañana y regresaba a Palma por la noche, lo cual era ponerme en desventaja, pues nos pasábamos todo el día grabando sin posibilidad de relacionarme con otra gente o darme a conocer lejos del estudio, cosas que las que vivían en Madrid sí podían hacer, lo cual me dejaba en desventaja.»

«En cambio –continúa su relato–, me gustó participar en el programa porque tiene también su experiencia positiva: coincidir a la hora de comer o en los pasillos con Nacho Abad, para mí el mejor criminólogo de este país, Belén Esteban, Ana Rosa Quintana, etc, a las que estás viendo a diario en la tele, y que cuando tienes oportunidad de conocerlas, de hablar con ellas, ves que te tratan muy bien, que son personas amables y cercanas. ¿Que si me creí alguna vez famosa por ir a MYHYV? En absoluto. Fui al programa, me vio mucha gente, pero ahí se acabó. Yo seguí siendo la misma. Aparte de que entonces no había el postureo que hay ahora».

No volvería a ‘MYHYV’

Como el día que la entrevistamos la comidilla giraba en torno a lo que había dicho Sonia Vivas, concejal podemita de Cort, sobre la influencia malvada que los penes pequeños ejercían sobre quienes los tenían, le pedimos que nos diera su parecer al respecto. «No sé hasta qué punto puede influir en la forma de ser de quien lo tiene así… Hombre, no creo que todos sean como dice ella… Yo, alguna vez, me he encontrado con uno y… ¿Que cómo he reaccionado? He hecho lo que he podido sin hacer ninguna alusión al tamaño y cuando el chico me ha propuesto una nueva cita, me he excusado con el trabajo o con algo a fin de no repetir. Pero en ningún momento he notado la menor agresividad por parte de él».

Volviendo a los programas de televisión, María Asunción asegura que no volvería a MYHYV, «por lo que te he dicho anteriormente y porque el de ahora nada tiene que ver con el que fue. No es tan espontáneo y da la impresión de que está dirigido. En cambio, al que sí iría, vamos, es que ni me lo pensaría, sería a Supervivientes porque me considero superviviente, porque me sabría enfrentar a todos los problemas que se presentaran, porque soy una luchadora… Bueno, soy alérgica al pescado, pero no importa. En vez de pescado comería lo que fuera».

Mientras tanto, su vida está rodeada de pasteles, ensaimadas… Una vida muy dulce. ¡Ah! Y sigue soltera y sin compromiso…