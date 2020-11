Toña Pou, confinada en el paraíso

De espíritu aventurero y derrochando vitalidad, María Antonia Pou, Toña, inició el pasado 12 de marzo una nueva historia. La joven, de tan solo 19 años de edad, ganadora de varios títulos de belleza, entre ellos Miss Tourism Spain 2018, puso rumbo a Sídney para perfeccionar su inglés y por amor, junto a su novio, quien ya había estado dos años trabajando en Australia. Un viaje que prometía ser muy diferente a lo que en un principio se encontró la pareja.

«El plan era partir de Mallorca hacia Alemania para estar tres días con la familia de mi pareja, después haríamos escala en Doha cinco días para llegar a Sydney el día 21 de marzo. Pero obviamente no fue así. Cuando íbamos a coger el vuelo desde Alemania nos dijeron que Doha estaba cerrado, que no podíamos hacer parada, simplemente escala, nos ofrecieron un vuelo con escala de 2 horas en Doha con destino Sídney para la mañana siguiente, y eso fue lo que hicimos. Llegamos a Sydney el día 16, el 20 de marzo Australia cerró puertas», comenta Toña.

Entre el trabajo y el relax

«Los primeros meses fueron muy duros porque no encontrábamos trabajo, todo estaba cerrado, las calles vacías, etc. Pero con el paso de los meses Australia ha ido mejorando, y a día de hoy no hay apenas contagios y estamos casi llevando vida normal», asegura la joven, quien durante estos meses ha podido combinar sus estudios con varios trabajos y disfrutar del momento.

«Mi día a día en Sídney empieza a las 8 de la mañana, tanto si es mi día libre como si no lo es. He estado trabajando en una cafetería y ahora estoy en un restaurante seafood. Después del trabajo suelo ir a jugar a volley, quedo con amigos, voy a la playa, hago surf etc. Y estoy estudiando Marketing y Comunicación».

Su afición por la moda y su experiencia frente a las cámaras han llevado a Toña a realizar algunos trabajos para una agencia. «Poco a poco he tenido algunos trabajos, y destacaría dos que son para marcas de ropa deportiva muy famosas aquí, una de ellas es Speedo».

Respecto a su familia y amigos en Mallorca, todos coinciden en «que soy muy afortunada de estar pasando la COVID-19 aquí, pero a la vez no paran de decirme que vuelva porque me echan de menos. Aquí hay mil cosas por hacer y por visitar. He ido a diferentes partes del estado, que es New South Wales, he visitado diferentes playas, una de las más famosas en Australia es Byron Bay, y ahí es donde con cinco amigas más nos hemos tirado en paracaídas». «Toda Australia en sí es una maravilla, me he enamorado de las playas y de la gente. Tienen muy buen gobierno y se puede apreciar en los servicios a los que la gente puede acceder gratuitamente. Me llamó la atención que muchas playas tienen barbacoas de uso público y gratuito. Hay mucha gente que hace vida en caravana y así de esta forma el gobierno les favorece para que puedan hacer ese estilo de vida. En sí la vida funciona diferente y la economía funciona muy bien porque hay mucho dinero en constante movimiento».