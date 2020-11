Elena Cañizares, la estudiante con COVID a la que sus compañeras quieren echar del piso

Twitter es un cajón en el que encontrar historias de todo tipo. En los últimas horas se ha viralizado la de Elena Cañizares, una joven enfermera que ha hecho público que sus compañeras de piso han intentado echarla tras dar positivo en coronavirus.

La joven, natural de Almagro, hace prácticas de enfermería en Ciudad Real. La protagonista ha denunciado la falta de empatía de las otras jóvenes y su testimonio se ha viralizado.

«Me ha pillado en el piso de Ciudad Real donde vivo el 90% de mi tiempo, mis compañeras de piso se fueron a sus pueblos para el finde. Les informo que me han dado el positivo, me dicen en videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión)», ha explicado en un hilo.

Su relato incluía varios vídeos que muestran la conversación por el grupo de WhatsApp del piso. La joven les explicaba a las compañeras que solo saldría de la habitación con doble mascarilla y desinfectando todo lo que tocase. «Tus padres tienen como deber cuidarte, nosotras no, nosotras nos hemos encontrado en la calle y no tenemos por qué vivir esta situación», le contestaba una compañera. «¡Elena, que tienes coche! Que te coges tus cosas en tu coche y te vas a tu casa, y no propagas nada», le dice otra.

Tras una discusión llena de reproches y el alcance de la misma, Elena ha borrado el hilo en la red social pero su nombre lleva más de 24 horas siendo tendencia. Los tuiteros han estallado contra las compañeras y muchos han respondido a la historia con memes.

