El 'rapapolvo' de un cura a sus feligreses por no aportar más dinero a la iglesia

Curiosidad y numerosos comentarios han suscitado las palabras del cura que dice misa en la iglesia del Cristo de la Misericordia de Valdepeñas (Ciudad Real). Su regañina a los fieles se ha convertido en un tema viral, después de que algunos medios de ámbito nacional recogieran el 'rapapolvo' que quedó grabado en vídeo, y publicado en Youtube.

«Podéis sentaros que tengo que explicaros algo un poquito largo (...) no cortes, no cortes», le dice al cámara. Los presagios no son nada buenos y poco tardan en cumplirse. Para el religioso la reforma del templo es un tema acuciante, y echa en falta más preocupación por parte de la comunidad para costearla.

Hace un repaso a las finanzas y las facturas que dan lugar a una iglesia totalmente renovada, y afea que «hay personas que llevan 11 años que pagan 6 euros al mes (...) es que 6 euros al mes, tampoco es nada». Los matrimonios «en los que los dos trabajan y no pueden aportar siquiera 10 o 15 euros al mes (...) te duele», sentencia.

Pero lo que más le duele son aquellos que, una vez finalizados los trabajos, han decidido borrarse de la colaboración periódica con la parroquia, a pesar de que, como es natural, «los gastos siguen».

Al sacerdote le parece fatal que incluso personas con una situación desahogada, «porque son funcionarios, los dos trabajan y cobran más de 1.900 euros al mes (...) son 15-20 euros y me dicen que no llegan a fin de mes».

Él mismo explica así la renovación del templo en una entrevista reciente: