Sandra Golpe revela en Mallorca que sufrió una agresión sexual

La periodista Sandra Golpe reveló este sábado en Palma en el II Foro de las Mujeres Extraordinarias de Onda Cero que hace unos veinte años sufrió una agresión sexual cuando llegaba de madrugada de trabajar a su casa. La presentadora de informativos de Antena 3 contó que estando en otro medio de comunicación, donde hacía un turno de cierra, llegaba de madrugada a casa. «Era tarde, iba despistada y el portal de la casa no se cerró del todo al entrar. Esperaba el ascensor y de repente entró un señor, pensé que era un vecino. Le dije buenas noches y no me contestó. Me pareció raro. Cuando llegó el ascensor, me empujó y me tiró dentro», relató ante el público.

Golpe compartió con los asistentes, y los oyentes, una de las situaciones más duras de su vida. «Me ató, me puso un cuchillo en el suelo y me agredió sexualmente. Tuve la suerte de hubo un ruido, y me soltó, me dijo que me pusiera de espaldas y desapareció». La periodista contó que junto a sus compañeros de pisos fue a denunciar lo ocurrido. Dos días después, tenía que presentar y no sabía qué hacer. «Estaba en shock», recuerda. «No sabía si iba a tener la fuerza de seguir trabajando. Fui a trabajar. Decidí que no iba a contar nada en el trabajo, me fui con la denuncia bajo el brazo y con el trauma. A mi jefa, a la que fui con mucha vergüenza, le conté esto y le pedí el cambio de turno. Me dijo que ya había hecho los turnos y que pidiera a otro compañero un cambio. Y no me dijo más. Esto me pasó con una mujer. No lo entiendo».

Sandra Golpe explicó que otro compañero le cambió el turno y le acompañó a las ruedas de reconocimiento, cuando más ayuda necesitaba. También subrayó que el agresor sigue en prisión porque también le hizo lo mismo a otras chicas.

«Estas cosas ocurrían hace veinte años. Cuando tampoco funcionaba muy bien el teléfono de ayuda. Yo llamé y no tuve respuesta. Ahora ya no es así», valoró la periodista en este foro, en el que también participaron otras ocho mujeres de otros sectores profesionales.