Imanol Arias, sobre su juicio con Hacienda: «En mi carrera he tenido mucha suerte y algo de karma habrá que pagar»

El actor Imanol Arias, que llega el próximo jueves 22 de octubre al Teatro Infanta Isabel de Madrid con 'El coronel no tiene quien le escriba', se ha referido a su juicio pendiente en la Audiencia Nacional por supuestos delitos contra la Hacienda Pública recordando que en su carrera ha «tenido mucha suerte y algo de karma habrá que pagar».

«Ahora mismo la sensación que tengo es de que hay que esperar mucho y esto es una larga espera. De lo que me pasa a mí no puedes hablar hasta que no sucede, porque no conviene, es confuso. Pues sí, me ha tocado. Pero si no me han extrañado muchas cosas, esto lo tomo como algo que tengo que vivir», ha comentado en una entrevista con Europa Press el actor.

Arias ha explicado que, en su caso, tiene «muchas percepciones» respecto a esta situación judicial, pero no es ni su «trabajo ni obligación» tener esas 'percepciones'. «Mi caso no es único, hay un 85% de los actores y actrices que han pasado por la televisión que tienen el mismo problema, solo que unos con 20 años el problema es cinco y otros con tres años el problema es 0,50. Pero el problema es el mismo. Seguramente algún día alguien dirá 'qué curioso, pasó aquello'», ha afirmado.

El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó auto de apertura de juicio oral contra los actores Ana Duato e Imanol Arias por varios delitos contra la Hacienda Pública en el marco del 'caso Nummaria', por el que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado les piden alrededor de 30 años de cárcel.

El actor ha repasado parte de su carrera y, al ser preguntado por su papel en 'La muerte de Mikel' --película de Imanol Uribe en la que daba vida a un militante de la izquierda abertzale que confiesa su homosexualidad--, ha afirmado que tiene «dudas de que ahora se hiciera esa película con tanta libertad como entonces».

«Es de una libertad absoluta. Tiene algo que habla de un problema muy concreto de España, en el País Vasco, un problema interno. Y posiblemente sea la producción mas internacional que ha tenido Imanol Uribe, porque consigue que un problema genérico se haga universal», ha señalado.

Precisamente, Arias considera que algo parecido ocurre con la serie 'Patria', basada en la novela de Fernando Aramburu, que está viendo y le «gusta muchísimo». «Va a conseguir que el problema vasco se haga un show mundial. Es como cuando ves Chernóbil, algo que tú sabes que hay, pero llegan a contártelo de una manera que se convierte en un elemento audiovisual muy poderoso», ha señalado.

«NO LLEGAN CARTAS DESDE EL MINISTERIO»

El actor regresa con esta obra de Gabriel García Márquez al Teatro Infanta Isabel --donde ya estuvo-- en el contexto de la crisis por el coronavirus. Arias lo considera «una propuesta», avalada no sabe si «tanto por el deseo del teatro como por una necesidad de la gente». «Hay aspectos que tienen que ver con el miedo, con lo urgente, que el teatro intenta eliminar para que la gente venga con seguridad», ha afirmado.

El actor de 'Cuéntame' no ha echado de menos mayor apoyo institucional a la cultura en esta crisis porque «eso ya es desde hace mucho tiempo algo que no se espera». «La profesión no tiene quien le escriba desde allí, no llegan cartas desde el Ministerio», ha bromeado, jugando con el título de la obra --que estará en cartel hasta el próximo 1 de noviembre--.

«Lo único que le queda a la profesión es cuidarse y tener amor profundo a la vida y la propia profesión. Entonces no hace falta, les hace falta a ellos y, en la medida en que se vayan acercando fechas claves, ya verás como todo va cambiando. Lo importante es que nosotros mismos y los espectadores lleguemos a un acuerdo de supervivencia y honestidad», ha indicado.

«NO APRENDEMOS» CON LAS PERSONAS MAYORES

En la obra, las personas mayores tienen un papel protagonista, y Arias reivindica su importancia en la sociedad. «Hay una cierta conmiseración que hemos tenido con los niños y los gatos y no con las personas mayores. Como que en el final de la vida parece que ellos tienen un conocimiento que con eso les basta y con dejarles una pensioncita y no aprendemos», ha lamentado.

«Quizás a los mayores, más que darles cuidados, es pararte a escuchar y decir 'saben más, nos pueden enseñar algo'. Esta crisis los ha arrinconado, se han muerto muchos», ha señalado el actor, quien ha decidido terminar la obra con unas palabras de Gabriel García Márquez: 'No olvidéis los sueños de los mayores'.