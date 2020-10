Lucrecia Sarmiento: «Las crisis ayudan a descubrir cosas que son positivas»

Lucrecia Sarmiento, argentina de familia prominente, se ha convertido en la gurú de las famosas y deportistas de elite del mundo gracias a un método que enseña cómo desarrollar la calma mental, la paz mental y a llevar un estilo de vida saludable. Ha desarrollado un programa llamado Holi yoga con el que ha ayudado a miles de personas a transformar algún área de su vida que necesitaba modificar. Casada con el financiero francés Vincent Cotte Peyard, conocido como ‘Le Chevallier de Chatêbourg’, la pareja se ha establecido con sus hijos en Mallorca.

¿Quién es Lucrecia Sarmiento?

–Yo soy Lucrecia, sólo una mujer, madre de Tomás Agustín, de 22 años, y Cruz, de trece, y esposa de un señor estupendo. Siempre tuve una fuerte conexión con mi familia española, soy familia de Cayetana Álvarez de Toledo por parte de madre. Somos oriundos de una zona salinera de Burgos.

Los últimos cuatro años pasamos las vacaciones en Mallorca, vivíamos entre Londres, donde trabajaba mi marido, y Buenos Aires, donde tenía mi trabajo yo. Nos gustó tanto Mallorca que hemos decidido vivir aquí, quizás para siempre. Mi profesión es la abogacía, pero mi vocación es ser guía de mindfulness y coach de yoga.

Usted es familiar del que fue presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento...

–Como educador, hombre de estado y escritor, culminó siendo presidente de Argentina. Como presidente, fundó las bases para un futuro progreso en la educación. Era un prócer antes que un político.

Usted, permítame la indiscreción, no tiene apariencia de yogui al uso.

–Me gusta analizar, hacer críticas constructivas y considero que si algo no nos gusta todos tenemos el derecho de descartarlo de nuestras vidas y dejar de lado los condicionamientos. Cuando el pensar, el sentir y el accionar están en equilibrio, la vida es mucho más agradable. Me encanta viajar a lugares exóticos, vivir bien, el lujo, y me gusta la moda, incluso protagonicé algunas portadas de revista y fui maniquí cuando estudiaba, me gusta el arte en todas sus facetas y mantenerme atractiva físicamente. Pero hoy en día, me gusta más cultivar mi mente, emociones y espíritu. En realidad intento buscar un equilibrio entre la vida mundana y la espiritual, es una combinación que se puede lograr, pero no soy de las que me retiraría a un monasterio.

En una situación como la actual, dan ganas de perderse en uno…

–Hay una conexión entre las emociones y cuando se enferma el cuerpo físico. Por eso, además de llevar una vida saludable, activa, es necesario meditar para fortalecer el sistema inmune. Los coach de yoga y guías de mindfulness o meditación estamos creciendo gracias a la información de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Cada vez me convenzo más de que el verdadero lujo es tener un tiempo para nosotros mismos.

El tiempo es oro...

–Todos podemos hacerlo poco a poco, como un hábito diario y, una vez que comienzas, con el tiempo se transforma en un estilo de vida, en bienestar. Admiro la filosofía oriental. Ellos hace miles de años ya sabían esto. A los niños se les debería enseñar a meditar. No todo es ser y tener, es más importante trascender.

¿Cómo se aficionó al yoga?

–Después de una crisis como las que pasamos todos decidí hacer algo por mí misma y me adentré en la meditación. Tuve suerte al encontrar en mi camino a grandes maestros y descubrí lo importante que era disfrutar el presente, no agobiarse por el mañana. Las crisis nos ayudan a descubrir otras cosas que son positivas.

¿Usted qué enseña que tiene tanto éxito? Sé que ayuda a personas muy conocidas mundialmente.

–Me han llamado gurú de las famosas y deportistas, pero lo cierto es que estoy para quien lo necesite. No me está permitido dar nombres. Enseño acerca de cómo desarrollar la calma mental, la paz mental y llevar un estilo de vida saludable procurando una higiene física, pero también emocional. Desarrollé un método o programa muy fácil de seguir, el Holi yoga. Además, organizo algunos retiros en spa y hoteles de lujo, un viaje espiritual a la India y medio oriente combinando cultura, paseos y clases de yoga, imparto workshops y dirijo un evento benéfico anual en diferentes países, con meditaciones masivas cuando era todavía posible, invitando a alguna personalidad del mundo del yoga.

Cada vez más gente se ocupa del aspecto físico, pero, ¿qué pasa con la mente y con el alma?

–Cada vez hay más casos de depresión y de ansiedad. Las redes sociales nos han hecho esclavos y materialistas. Los antídotos a emociones destructivas como el miedo, el enojo, podrían ser las emociones constructivas como lo explica la psicología antigua de la India: La compasión, el altruismo, estar alegres y una comprensión mayor. La ira y el enojo no se basan en la realidad sino en las apariencias. La verdadera felicidad está relacionada con la paz mental.