Al ritmo de un Llaüt

Dentro de tres horas sale otra embarcación desde el Port de Pollença. Esta vez, con patrón. Se trata de una familia mallorquina que ha optado por alquilar un llaüt para pasar el día. No es algo mayoritario, pero sí una oferta con sus adeptos. Los hay que alquilan estas barcas tradicionales de pesca de Balears –venidas a menos ante los barcos motorizados y la concentración de bañistas en las playas– para salir al mar cuatro horas, doce, 24 horas o incluso dos días. En la actualidad, muchos de los nuevos llaüts han renunciado a las maderas autóctonas para convertirse en embarcaciones de fibra de vidrio (algunos con suelos de teka), cuyo precio es sensiblemente inferior, y con acabados de altísima calidad.

Estrenarse como patrón

El cliente busca tranquilidad, poder acceder a calas recónditas, hacer uso de su título como Patrón de Embarcaciones de Recreo (que aún no ha estrenado por no tener barco) y disfrutar de una embarcación tradicional que han visto muchas veces en los puertos y a las que nunca habían tenido acceso. De hecho, y según afirma Pelayo Ruiz, administrador de la empresa Blauxell Mallorca, «los mallorquines representan el 95 por ciento de los clientes que hemos tenido este verano. Por lo general, son grupos de amigos y familias de la Isla. Empezamos en julio y no hemos parado. Septiembre, por el momento, también va bien». «Lo primero que hacen al bajar del barco es decir que se les ha hecho corto. Les encanta ir por la zona norte (Formentor, cala Figuera...). Cuando voy de patrón me gusta llevarles a zonas como Cala en Gosalva, muy cerca de Cala Murta.

En Mallorca hay unas diez empresas que alquilan llaüts con patrón (Mallorca Nàutic, Llaüt Mallorca...). Nosotros, creo que somos los únicos que alquilamos también sin patrón (445 euros para ocho horas y seis personas). Mucha gente me dice que estoy loco porque cada barco es un mundo y a lo mejor viene gente con título, pero sin experiencia. Nunca he tenido problemas».

Óptimos para la navegación de recreo y pesca

l llaüt tradicional es un pequeño barco de vela latina, de aproximadamente cuatro metros de eslora (actualmente hay mayores), que sostiene tres mástiles y que puede alcanzar los siete nudos de velocidad. Los primeros constructores de llaüts eran conocidos como mestres d’aixa y utilizaban maderas autóctonas para su elaboración. Desde hace unos años, la oferta se ha ampliado y hay embarcaciones creadas con materiales más ligeros. Su consistencia y estabilidad en el agua hacen de él una embarcación perfecta para todo tipo de actividades, como la navegación de recreo o la pesca deportiva.