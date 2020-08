Un verano para taparse

Este verano pasará a la historia como el de la pandemia de la COVID-19. Un verano en el que apenas han llegado turistas a la Isla, se han suspendido todas las fiestas populares y el ocio nocturno. Un verano de mascarillas y distancia social sobre el que personajes conocidos de la sociedad extraen sus conclusiones y valoran los aspectos negativos, pero también los positivos.

Rafael Nadal, tenista nº 2 ATP

Lo mejor

Lo más positivo tras el confinamiento ha sido que hemos podido volver a ver a los amigos, a la familia, y aunque no hayamos podido recuperar nuestra vida normal al cien por cien, al menos hemos tenido la capacidad de poder hacer las cosas básicas que realmente nos hacen felices, que no es más que compartir tiempo con las personas que queremos: la familia y los amigos. También para mí ha sido positivo volver a entrenar, ya que en cierta manera he recuperado en algo mi actividad habitual, si bien la competitiva no la he recuperado, pero bueno, es un proceso lento y hay que tener un poquito de paciencia y ser cautos y responsables en todo momento.

Lo peor

Lo negativo al final es que no hemos superado el virus, está claro que sigue habiendo contagios. Es cierto que una parte de la sociedad ha faltado un poco a esa responsabilidad, en concreto los más jóvenes. En parte es normal porque están en el momento en que más necesitan vivir y hacer cosas, y cuando eres joven tienes menos miedo y por tanto ha faltado entre ellos un poquito de conocimiento y responsabilidad. Otro aspecto negativo es que el turismo no ha podido volver a su actividad normal y en Balears eso hace que la economía se resienta muchísimo, y que haya muchísima gente que lo esté pasando muy mal.

Jaime Lladó, director de Tito's y BCM

Lo mejor

Después de 35 años ininterrumpidos de trabajar los veranos, esta temporada, debido a las trágicas circunstancias en las que se encuentra nuestro sector, he podido disfrutar de tiempo libre para recorrer la Isla y visitar muchos lugares en los que nunca había estado antes.

Lo peor

BCM se renovó por completo con todas las ilusiones puestas en ofrecer una sala espectacular y novedosa, finalmente no ha sido posible abrir. Ello ha supuesto el perjuicio económico para la propiedad y muchos trabajadores que lo están pasando muy mal, algo extensible a muchos otros locales y a muchos otros trabajadores de otras empresas.

Daniel Arias, presidente de la asociación de Sumilliers de Baleares

Lo mejor

Nos hemos salido de nuestra zona de confort y tenemos que reinventarnos. A través de las redes sociales me he relacionado con colegas y hemos dedicado mucho tiempo a seguir formándonos y aprovechar este tiempo que en circunstancias normales no tendríamos.También intentamos disfrutar de la Isla y apoyar, sin duda, el producto local.

Lo peor

A nivel profesional, una empresa como la nuestra que se dedica a la distribución de vinos en restaurantes y hoteles de gama media/media alta imagine cómo estamos. Sin turismo no podemos sobrevivir.

Marga Coll, chef del restaurante Miceli

Lo mejor

La respuesta de nuestro público local.

Lo peor

Aparte de la incomodidad del uso de la mascarilla, el daño que va a suponer la pandemia a nivel global a la economía balear.

Joan Seguí, forn de Sant Francesc

Lo mejor

Hemos disfrutado de Mallorca en familia, visitado playas que otros veranos eran inaccesibles, disfrutado de la gastronomía. Profesionalmente, lo mejor es que seguimos apostando más que nunca por el trabajo artesanal y el producto fresco, de proximidad, recetas de toda la vida, km0, y que nos sentimos arropados más que nunca por el cliente.

Lo peor

La incertidumbre y estar constantemente preocupados por no infectarnos. Siempre estás pensando en lo mejor para tu negocio y no puedes permitirte un paso en falso, ya que las consecuencias son muy graves, a nivel personal y profesional.

Pablo Erroz, diseñador

Lo mejor

Disfrutar de una tranquilidad y sensación de libertad diferente a otros veranos. Me quedo con los atardeceres y las rutas de trekking en Alconasser.

Lo peor

La incertidumbre, el ver que las noticias que llegan no son lo esperanzadoras que deberían ser y que esta situación va para largo. Lo intento llevar con naturalidad, confianza y dándole la vuelta a los próximos proyectos.

Natasha Zupan, pintora

Lo mejor

Poder disfrutar de la naturaleza de la Tramuntana con mucha menos gente que otros veranos. Caminar en el Torrent de Pareis al atardecer sin nadie o nadar en las calas casi vacías ¡y con muy pocas medusas este año! Me ha gustado cenar con cuatro personas en vez de cuarenta, y hacer muy poca vida social. He pasado mucho tiempo en el estudio sin prisas para ir a ningún lado.

Lo peor

Demasiadas noticias apocalípticas. La paranoia, la incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos meses y la pérdida de amigos, médicos, sanitarios y desconocidos por el virus. La falta de pequeños placeres táctiles, como no poder abrazar ni besar a nadie, ¡saludar con codos al aire! Llevar mascarillas, y no poder relajarse en espacios públicos por miedo al contagio. El olor a gel desinfectante y escuchar historias tristes de quiebras de negocios. Mis amigos que vienen del extranjero han cancelado sus vacaciones y les he echado de menos.

Jaime Anglada, catautor

Lo mejor

Lo positivo de todo lo que está sucediendo es que la gente que quieres está mucho más cerca de lo que te imaginas y si necesitas cualquier cosa puedes contar con ellos. He vivido un verano muy familiar y eso es maravilloso.

Lo peor

Lo que, precisamente, peor he llevado es no poder estar cerca de la gente que quieres. Con ello me refiero a mis grupos de amigos y en especial a mi público ya que en los conciertos no hay ese contacto y cercanía de antes.

Carolina Cerezuela, presentadora, actriz y cantante

Lo mejor

Ha sido un verano más relajado. Hemos decidido hacer menos cosas por prudencia. Carlos no ha viajado tanto por trabajo y hemos dedicado el tiempo ha estar en familia, en casa. Ha sido un verano más relajado y sin compromisos, cenas, fiestas de verano...

Lo peor

La incertidumbre, la tristeza de ver restaurantes que no han podido abrir, hoteles que cierran antes de finalizar la temporada, playas prácticamente vacías por falta de turismo, etc.

Agustín ‘El Casta’, humorista

Lo mejor

Lo bueno, y ya te digo que es mucho, es que este año he estrenado nuevo espectáculo, Confinados, con gran acogida y cariño del público, lo cual se agradece.

Lo peor

Lo malo no es el verano, lo malo es todo el año 2020. Tengo un espectáculo estrenado y con el que no puedo continuar hasta que el Govern nos lo permita. Por otro lado, estoy pidiendo por favor que a todos los que dieron las uvas este año, el año que viene no repita ninguno. También te diré que la mascarilla es muy mallorquina. Tiene pros y contras, suda el hocico, y de bueno tiene que vas con la cara tapada. Yo me he buscado varias, de Spiderman y hasta de Annibal Lecter.

Domingo Zapata, artista

Lo mejor

Ha sido un verano en que he podido disfrutar mucho más de mi familia, mis hijos y amigos más cercanos. He podido pasar tiempo charlando, en petit comité, momentos de relax y de inspiración.

Lo peor

Sin duda, lo peor de este verano ha sido el fallecimiento de mi padre. Ha sido una gran pérdida al igual de todas aquellas personas que a lo largo del verano nos han dejado. Todo lo demás se puede resolver.