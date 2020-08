El emotivo mensaje de admiración de Clara Lago a Dani Rovira

Este fin de semana Dani Rovira dio a conocer una de las noticias que muchos de sus seguidores estaban esperando: estaba curado del cáncer. Según anunció el actor malagueño en sus redes sociales, tras haber superado un tratamiento de quimioterapia y radioterapia para combatir el Linfoma de Hodgkin, la enfermedad finalmente ha remitido.

Tras conocer esta gran noticia, la compañera sentimental del actor, Clara Lago, ha querido dedicarle unas emotivas palabras con los hashtags ‘Siempre Fuerte’ y ‘Ole tú y la madre que te parió’.

«Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles», ha escrito la actriz.

«Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino. Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también», ha añadido.