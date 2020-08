Así disfruta Cristiano Ronaldo de las aguas mallorquinas

Cristiano Ronaldo ha disfrutado de las aguas mallorquinas y ha puesto de manifiesto su capacidad atlética, ya que se ha sumergido 14 metros de profundidad.

El futbolista ha dado una muestra de ello en las redes sociales, donde ha compartido un vídeo. Además, ha realizado el siguiente comentario en su perfil de Instagram: «Hoy me desperté y me pregunté: ¿Qué está pasando en el mar ?! Llámame Neptuno. Por favor, no intente esto # 14 metros».

Ronaldo disfruta de unos días en Baleares junto a su mujer, Georgina Rodríguez. El portugués, que juega en la Juventus F. C, disfruta con su nuevo yate, el CG.

Ultima Hora ha publicado en exclusiva imágenes de Ronaldo en aguas de Mallorca. Este pasado sábado pasaron toda la jornada en alta mar, bordeando el litoral de la Serra de Tramuntana. Por la tarde, fondearon en sa Calobra y se pudo ver al jugador, desde la distancia, jugando con los pequeños. Junto a Cristiano y Georgina van a bordo un grupo de amigos.

Al caer la tarde, tras la puesta de sol, el yate enfiló la proa hacia aguas de Ibiza.