Bernardo Paz, fotorreportero: «La salida del rey Juan Carlos me produce una enorme tristeza»

Bernardo Paz es un fotorreportero, uruguayo de nacimiento y ciudadano de Madrid, que desde hace 36 años acude puntualmente a informar sobre el verano mallorquín y, sobre todo, cuanto acontece en torno a la Familia Real. Y este año, pese a que parece que no va haber mucho trabajo, aquí está.

Este jueves hablamos con él tomándonos un café en El Bula. Y, entre otras muchas otras cosas, comentamos la salida de España del rey Juan Carlos y de lo que opina sobre él, pues no solo le ha seguido en Mallorca, sino que también lo ha hecho en otros puntos de España y extranjero.

Lo bueno y lo malo

«A mí, la salida del rey Juan Carlos me produce una profunda tristeza; entre otras cosas, porque muchos de los que nos dedicamos a esto hemos vivido muy de cerca su vida. Naturalmente, la vida de cualquier persona que haya sobrepasado los ochenta años, como es su caso, tendrá luces y sombras. Quiero decir que en muchas cosas no tuvo una conducta ejemplar y cierto es, pero te podría decir que solamente a él, o a su mujer, les interesan determinados aspectos de su vida y, evidentemente, a Jorge Javier Vázquez y a gente de ese tipo», reflexiona.

«Pero a mí –relata–, todo esto me produce una profunda tristeza. Porque si pusiéramos en una balanza las cosas buenas que ha hecho y las cosas malas, todos sabemos para qué lado se inclinaría, y más concretamente aquí, en esta Isla, donde su figura ha sido fundamental para que Mallorca sea lo que es hoy. Y quien dice la Isla, dice la náutica. Porque un país como España, que ha sido el rey de los mares, ha vivido durante muchos años, hasta que llegó él, de espaldas al mar. Y si de alguna forma el deporte náutico ha tenido la trascendencia que tiene en los últimos tiempos ha sido también gracias a él, a Juan Carlos».

Bernardo Paz insiste en que, por el momento, con el emérito no hay ningún cargo, «ya que por ahora la justicia no tiene nada contra él. Y en el caso de que en el futuro lo tenga, no me cabe la menor duda que hablará con ella. Por eso, me parece lamentable que ciertos periodistas hayan hecho un linchamiento mediático de su vida. Y digo lamentable, porque estamos en un estado de derecho donde tiene que haber presunción de inocencia. Sin embargo, miras los canales de televisión y da la impresión de que ya ha sido juzgado y sentenciado. ¿Y quién lo dice…? Pues gente que no tiene ni idea de lo que está hablando».

¿Qué por qué esto es así…?, le preguntamos. «Pues porque las cosas nunca son porque sí. Las casualidades, y más en política, no existen… ¿Que si lo de don Juan Carlos alguien lo está utilizando como cortina de humo para distraernos de algo…? Yo no soy quien para decirlo, y menos sin tener datos. Pero, como digo, en política nada es casual, y en una situación como esta, siempre hay alguien que sale favorecido», que según piensa podrían estar «desde la extrema izquierda a los enemigos que históricamente ha tenido la monarquía».

Me quedo con la monarquía

Paz no cree que la salida voluntaria del país del exrey sea el primer paso para abolir la monarquía. «Vamos, deseo que no lo sea, ya que es una institución que en Europa ha sobrevivido durante muchos años, por lo que espero que siga existiendo. Puede que sea un tanto anacrónica, pero viendo cómo funcionan países que la tienen, me refiero a Reino Unido, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, etc. pues en mi opinión prefiero que exista a que no».

Por último, y retomando la relación de don Juan Carlos con Mallorca y sobre todo lo que ha supuesto para esta su presencia a lo largo de su reinado, Paz señala «que la deuda que tiene la isla, especialmente los empresarios, que son los que mueven la economía de la misma, es imposible de pagar».

Promoción

«Porque la promoción que ha hecho de Mallorca a lo largo de muchos años a través de visitas de primer nivel: desde Lady Di y su marido, el príncipe Carlos; a Clinton, pasando por los grandes duques de Luxemburgo, los emperadores de Japón, la reina Isabel de Inglaterra, el rey Harald de Noruega, Hussein de Jordania, Michelle Obama, etc, pasando por las de los presidentes del Gobierno español, ministros, así como mandatarios de otros estados, además de famosos que se sumaron al verano real. Si de acuerdo a las tarifas publicitarias que existen, si esa promoción se hubiera tenido que pagar, el precio hubiera sido incalculable. Y no me refiero solo a las visitas, sino al auge que, como he apuntado un poco más arriba, le ha dado al negocio que se mueve en torno a vela y a la náutica en general».