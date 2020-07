Ganas de viajar

Baleares TB, la asociación de blogueros de viajes de Baleares, ha celebrado su tercer aniversario con un encuentro en el que participaron una decena de miembros, con el ánimo de promocionar empresas mallorquinas. Una acción que ha tenido un importante impacto en las redes sociales: «Hemos superado el millón de visualizaciones, con las publicaciones de los miembros que participaron en este tercer aniversario», comenta Nadia Nemer, una de las representantes del comité de la asociación y propietaria de una empresa de organización de eventos.

Baleares TB es la más joven de las ocho asociaciones que existen en España, contando con algunos de los mejores blogs. «Tenemos la suerte de tener un grupo de blogueros muy especializados y que compartieron con nosotros la III celebración de Baleares TB», asegura Nemer.

Los asistentes comenzaron su ruta visitando la finca Biniagual, en el corazón de Mallorca. Recorrieron el llogaret y descubrieron su historia para después probar su oferta de vinos. Garmendia Catering ofreció una exquisita barbacoa para que los blogueros almorzaran con música en vivo a cargo del dúo Body and Soul.

Por la tarde, el grupo se desplazó hasta la Colònia de Sant Jordi, donde les esperaban una selección de cócteles en la azotea del hotel Honucai, así como una variada propuesta gastronómica en su restaurante Salicornia, mientras contemplaban una espectacular puesta de sol.

Subvencionados

«Antes estábamos subvencionados por el Govern, ahora lo hacemos de manera altruista, ayudando a dar voz a las empresas haciendo intercambios con algunas de ellas».

Entre los blogs que publicaron su experiencia se encuentran Rutas y rutinas, Travel Rocks, Fly and Grow, Tú en mi viaje, Their Island and Beyond, El Discreto Encanto de Viajar, Viajeros en Moto, Gateando por el Mundo y Michan en Finlandia. Todos los asistentes destacaron, además de la buena organización, lo mucho que tenemos por descubrir de Mallorca, tanto los residentes como los turistas.