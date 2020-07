Los 'beach club', una moda sensacional

Al fin ha llegado el verano y con él la desescalada, el tiempo de desconectar de unos meses muy difíciles y las ganas de retomar una ansiada ‘nueva normalidad’.

Centrémonos en algunas actividades que beneficien no solo al cuerpo si no también a nuestra mente y nuestra nueva visión de la vida. ¿Has estado alguna vez en un beach club? Tal vez no tengas intención de viajar este verano, la temporada turística se ha complicado mucho pero existen algunas acciones de las que podríamos disfrutar sin necesidad de gastar más de lo que podemos gastar.

Los Beach Club son una forma ideal de disfrutar del sol y la tumbona con un servicio que cuida hasta el último detalle. En realidad, no es nada que no se haya hecho hasta ahora en cualquier playa: tumbarnos en la toalla sobre la arena o una tumbona; ir al chiringuito a por un refrigerio y de paso picar algo; y por último darse un chapuzón en el mar. Lo que ocurre con los Beach Club es más o menos lo mismo pero puliendo cada uno de todos estos aspectos.

Comodidad

Probablemente, lo primero que nos viene a la mente al pensar en este concepto son las camas balinesas -que no todos estos clubes las tienen-, pero sí, siempre habrá tumbonas, hamacas o asientos inmensamente cómodos que nos permitirán gozar de una de esas lecturas que teníamos aparcadas; o de un refrescante cóctel, con o sin alcohol; cotillear la revista de moda o simplemente tomar el sol con precaución, siempre con precaución.

Ubicación

Ocurre que no siempre estos lugares se encuentran frente al mar, aunque la mayoría sí, y ello supone un punto extra. Algunos de los que sí están en primera línea, aprovechan accesos a la playa o parte del espacio de esta, para sus tumbonas y servicios. Las piscinas suelen ser otro reclamo, sobre todo si el beach club se encuentra algo alejado de la playa. Una combinación de ambas opciones ´playa y piscina-, está muy bien recibida por el consumidor.

De su emplazamiento se aprecia también que tenga agradebles vistas, que no sea un lugar muy ocupado por el ruido producido en carreteras, ni atestado del barullo de zonas comerciales. Pero esto no siempre es posible. En todos estos aspectos se encontrará la estipulación de los precios.

Servicios

Son varios los puntos a tratar en este apartado y es que, al igual que la ubicación, los servicios que consigan ofrecer los beach club serán los que marquen la diferencia en cuanto a los precios.

Las toallas, puede que se ofrezcan en alquiler o que entren en el precio. También puede ocurrir que el consumidor deba llevar consigo una toalla propia para utilizar en el establecimiento. Tiempo de ocupación. Este aspecto atiende a la posibilidad de ocupar la hamaca y el beach club en general, bien por un determinado número de horas, o bien por el día entero. Este factor también determinará el precio y normalmente existen varias opciones para elegir.

Bebida gratis. Será poco frecuente que haya un servicio de ‘all inclusive’ en una estancia de este tipo, aunque sí cabe la posibilidad que con el pago de una reserva, la casa invite al huésped a una copa de cava de bienvenida o que el servicio incluya una botella de agua o un cóctel. Pero lo más común es que a parte de pagar por utilizar la hamaca y la piscina, los servicios de bar se paguen.

Gastronomía

La gastronomía será otro de los puntos fuertes, en ocasiones se incluirá un menú en la reserva. En otras ocasiones, hablaremos de aperitivos. Lo mismo ocurrirá con los snack, tal vez el precio inicial incluya unas fresas con el cava, o un sandwich a media mañana. Pero, una vez más, lo más común es que se tenga que consumir a parte del precio.

Precios

En toda Mallorca hay una gran oferta de beach club y los precios de estos establecimientos aunque distan mucho de los más caros a los más económicos, lo cierto es que vendrán marcados por los servicios contratados y la oferta del propio local.