Una vuelta a España solidaria

Román Riera vive en Palma, desempeñando una actividad laboral y personal siempre ligada al mundo de la bicicleta. Su intención, y en solidaridad con la lucha contra el cáncer, es hacer en bici, y en solitario, una muy personal vuelta ciclista a España, con salida el próximo 1 de julio desde Denia (Valencia), pasando por Murcia, Almería, Granada, Córdoba, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense, La Coruña, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Zaragoza, Tarragona y Castellón. «Lo hago, como digo, en solidaridad con esa causa, y también porque la COVID-19 nos da la oportunidad de cambiar el mundo y nuestras vidas al afrontar nuevos retos», asegura.

Ni qué decir tiene que Román es un ciclista con experiencia, que hasta la fecha ha realizado grandes recorridos, sobre todo en zonas como Los Alpes, Noruega y Canarias, por lo cual se siente más que preparado para afrontar este reto, que en números se traduce en pedalear 3.631 kilómetros en 40 días.

El reto

Esta vuelta a España será en acampada, es decir, Román, salvo que le ofrezcan un techo, no dormirá en hoteles, sino que lo hará en una tienda de campaña, que transportará en su bicicleta. Y hará el recorrido solo, sin coche ni moto de apoyo. Román cree que esta vuelta podría ser, por decirlo de algún modo, la primera etapa de un proyecto que tiene, y que no es otro que una vuelta a Asia, y quizás alrededor del nundo.

¿Que por qué esta vuelta a España en solidaridad con la lucha contra el cáncer? «Porque el cáncer, hasta que no te toca –asegura–, es algo que solo escuchas, pero que desconoces. En mi caso, mi padre, Toni Riera, artista de profesión, falleció de cáncer de páncreas hace tres años, y hace una semana, mi hermano Toni también murió a causa de ese cáncer, que es uno de los peores, sobre todo por las dificultades que entraña su operación y por el dolor que sufre el paciente, lo cual, evidentemente, afecta a las familias. También voy a pedalear en memoria de otro gran amigo, José Pedro Ginard, surfista, que falleció a causa de la leucemia».

Román aceptará todo tipo de ayudas que tengan que ver con el recorrido que va a hacer. «Y aunque, como digo, me llevo la tienda de campaña, me consta que en Granada, Asturias y León, voy a tener dónde pasar la noche. Y me consta también que a lo largo de la ruta me encontraré con gente solidaria, que me echará una mano y… bueno, pues que otra forma de ayudar a la causa –añade– es compartir en las redes sociales este reto, ya que cuanto más se divulgue, mejor. Y en cuanto a ayudas económicas para la lucha contra el cáncer, los que quieran colaborar, en www.miretocontraelcancer.aecc.es/reto/1km-1euro pueden ingresar un euro que se destinará a la ayuda al enfermo de cáncer y a sus familiares. También pueden compartirlo en sus redes sociales. Todo eso ayudará a esta causa. En contrapartida –añade–, como en Mallorca tengo una empresa dedicada a organizar excursiones en bici por toda la Isla, a todos los que me hayan ayudado, y que vengan a Mallorca a pedalear, me comprometo a asesorarles, buscarles hospedaje, etc».

Durante el recorrido realizará un reportaje fotográfico que compartirá en redes sociales y en el blog cyclinginpalma.com/blog. Al mismo tiempo ofrecerá recomendaciones, consejos y detalles del equipamiento y de los lugares de paso en Instagram: @cyclinginpalma.