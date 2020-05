Día Mundial Sin Tabaco: Historias con malos humos

Hoy es día 31 de mayo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados promueven y celebran el Día Mundial Sin Tabaco, una jornada internacional dedicada a resaltar los riesgos para la salud vinculados al consumo de tabaco, promoviendo políticas eficaces para reducir este poco saludable hábito ciudadano. Se celebra desde el año 1987 y con dicha acción se trata de disuadir del consumo del tabaco en todas sus formas a los ciudadanos que o bien ya tienen este hábito, o bien están tentados de adentrarse en él. Muchas son las personas fumadoras que han intentado, sin éxito, dejar de consumir cigarrillos, puros o tabaco en pipa. Por el contrario, muchos otros lo han conseguido. Aquí presentamos historias de fumadores, rostros conocidos de la sociedad mallorquina que nos cuentan sus anécdotas y experiencias con el tabaco, para bien y para mal.

Tomeu Penya, cantautor

El de Vilafranca de Bonany confiesa que «hace 16 años dejé de fumar. Me fumaba entre dos y tres cajetillas de Ducados o Marlboro. Todo fue porque estaba un poco estropeado de las cuerdas vocales y un especialista me recomendó que lo dejase. Desde ese momento, dejé de fumar y beber. Lo pasé muy mal durante casi un año, sobre todo por las noches, pero gané en salud y la verdad es que me alegro de haberlo dejado. Fue por fuerza de voluntad y de salud, claro».

Agustín ‘El Casta’, humorista

«Fumaba desde los 16 años, con la pandilla de amigotes. Además, tenías que fumar con la mano izquierda, pues con la derecha fumaban las mujeres y te tachaban de maricón. Dejé de fumar al operarme de un pequeño edema en las cuerdas vocales. La voz que tengo en parte es por el tabaco», comenta el creador de uno de sus personajes más queridos, sobre los escenarios, Lorenzo Llamas. «Lorenzo fuma Winston de contrabando, que no te diré dónde lo consigue».

Koldo Royo, cocinero

«He sido fumador hasta los 49 años, tengo 61. Empecé a fumar a escondidas Celtas y Récord con tan sólo 11 años, cuando estudiaba en el colegio. Mi padre, cuando supo que fumaba, me sentó delante de él y encendió dos puros Farias, creyendo que no podría. A él le sentó mal aquel puro, yo seguí fumando». Desde hace 12 años Koldo no ha vuelto a encender un Marlboro, que era la marca que por aquel entonces fumaba. «No utilicé ningún método. Dije que lo dejaba y lo dejé, sin más. Nunca fumé de día o en horas de trabajo, solo de noche o de fiesta», comenta el chef.

Celia Velasco, escritora

«He fumado toda mi vida, pero hace cinco años lo dejé. Antes lo había intentado con hipnosis y pastillas, pero nunca lo conseguí. El motivo fue un enorme constipado que reflejé en mi cuenta de Facebook. La respuesta fue enorme, consejos de la gente, en su mayoría personas que no conocía. Me dije que no les podía fallar. Así que por fuerza de voluntad no volví a coger un cigarrillo», confiesa Velasco, quien asegura que «no me costó dejarlo. Además de mejorar la salud, fui metiendo en una hucha 50 euros cada semana y al cabo de un año me llevé tal sorpresa que ni lo he vuelto a intentar».

José Mari Royo, cantautor y MasterChef 8

José Mari siempre ha renunciado a probar una simple calada. «Lo odio a muerte. Es más, nunca he salido con una chica que fumase, por el simple hecho de que no puedo aguantar el humo».

Pep Sans, relaciones públicas

‘El rubiales’, como se le conocía en el mundo de la tauromaquia, comenzó a fumar a los 35 años. Actualmente, tiene 76 años. «Yo empecé fumando puros, no cigarrillos. Mi primera mujer me regaló unas navidades dos pipas y eso me animó, incluso, a presentarme a campeonatos, siendo campeón de España en dos ocasiones y una a nivel europeo», confiesa Pep Sans, quien dejó de fumar hace dos años. «Llevo un marcapasos y me recomendaron que dejase de fumar y así lo hice». Sans fundó el Club de Fumadores de Puro Epicur y es propietario de una impresionante colección de más de 200 pipas. «He llegado a ligar fumando pipa, ya que el olor es muy agradable y gustaba a las chicas. Además, da un aire de intelectual, escritores y poetas fumaban en pipa», añade. Entre las curiosidades, Sans asegura que «en invierno fumaba más en pipa porque te calienta las manos. El puro me lo fumaba después de una gran comida».



Pedro Mesquida, empresario

Comenzó a fumar con tan sólo 13 años. «Unos días después de la muerte de mi padre cogí mi primer cigarrillo. Te puedo asegurar que es lo peor que he hecho en mi vida. Lo mejor que haré será cuando, definitivamente, me fume el último», confiesa. En varias ocasiones ha intentado dejar de fumar, pero sin éxito. Incluso con ayuda de profesionales. Entre risas e ironía comenta que «el de la hipnosis terminaba fumando conmigo». Mesquida, quien se define como fumador social, asegura «en casa no fumo, pero con los amigos, un paquete entero».

Vicky Pulgarín, cocinera

La ganadora de la segunda edición de MasterChef, y empresaria, también ha intentado dejar de fumar sin éxito. «No hay manera, supongo que no he tenido la suficiente voluntad. Y mira que trabajando nunca fumo, pero es terminar de trabajar y encender un cigarrillo. Tras una jornada de mucho trabajo, me relaja».



Isidoro de Miguel, empresario

Es un apasionado de los puros, pero «empecé a fumar a los 40 años. Todo fue a raíz de la muerte de mi padre, a quien le gustaba fumar puros. Cada vez que enciendo un buen puro, me acuerdo de él».

Liberto Torres, propietario de estanco

Natural de Eivissa, es el propietario del estanco Es Born, en el popular paseo palmesano. «Era fumador de tabaco, pero cada vez fumo menos cigarrillos y más puros. El fumador de puros es de tertulia, de una buena copa, etc, es más social. Todo un placer».

Carlos Prieto, pintor

«El tabaco para un artista es un aliciente, un gran acompañante durante la soledad del trabajo y tras finalizar una obra», asegura el conocido artista mallorquín, afincado en Italia, quien confiesa que «he fumado por rachas y, sobre todo, en momentos de estrés o inspiración».

Laura Joya, dependienta

Es dependienta de estanco y se confiesa una fumadora de cigarrillos a todas horas y, aunque ha intentado dejarlo, no lo ha logrado. Es más, «hace un mes comencé a fumar puros. Es distinto, aunque en el primero casi me ahogo. Me sentó fatal».

Domingo Zapata, artista

«Mi historia con el tabaco empieza a los 18 años y he intentado dejar de fumar; incluso, lo he conseguido durante algún tiempo, pero siempre he vuelta a caer», confiesa el mallorquín afincado en Miami, que ha utilizado varios métodos para dejar de fumar sin éxito, aunque asegura que «hoy, Día Mundial Sin Tabaco, me voy a proponer, y me comprometo contigo, a dejar de fumar».

Desde que comenzó la crisis de la COVID-19, según datos de la plataforma online TopDoctors, el 40 % de los fumadores ha aumentado su consumo de tabaco, quizá por la angustia del confinamiento. Un 20 % de las personas que habitualmente fuman aseguran que están fumando el doble. Incluso, algunos confiesan «no poder llevar ni la cuenta desde que empezó el encierro». Tres de cada diez exfumadores han vuelto a fumar algún cigarrillo.

El tabaquismo en España condiciona que mueran más hombres que mujeres a causa del coronavirus, pues debilita el sistema respiratorio, según la Universitat Oberta de Catalunya, cuyos expertos sugieren que hay que impulsar campañas para reducir el tabaquismo y mejorar los programas que ayuden a dejar de fumar.