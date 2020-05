Guía para el correcto uso de mascarillas y guantes

Durante la presente fase 0 de desconfinamiento, y siguiendo las indicaciones de los ministerios de Sanidad y de Consumo, la Consejería de Salud y Consumo recomienda el uso de mascarillas y equipos de protección individual cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad en el trabajo, la compra, espacios cerrados o la calle. Tal y como ha indicado el Ministerio de Sanidad, al utilizar el transporte público, el uso de mascarilla es obligatorio.

El tipo de protección a utilizar depende de si se trata de personas sanas, personas que han dado positivo en COVID-19, personas que están en contacto con el virus o colectivos vulnerables.

- Mascarillas higiénicas para personas sanas.

Para prevenir la transmisión del COVID-19, el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Consumo recomiendan el uso de mascarillas higiénicas a la población general sana. Estas mascarillas pueden hacer de barrera y evitar que personas sanas transmitan el virus.

- Mascarillas quirúrgicas para personas con coronavirus.

Se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas a aquellas personas que tengan diagnosticado el COVID-19, ya tengan síntomas o sean asintomáticas. Este modelo de mascarillas limita la transmisión de agentes infecciosos porque están diseñadas para filtrar el aire exhalado. Por lo tanto, su misión es proteger a quienes están cerca del portador evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar.

- MascarillasFFP1, FFP2 y FFP3 para sanitarios y colectivos vulnerables

Los equipos de protección individual (EPI), que se venden a farmacias y establecimientos especializados, se recomiendan a profesionales en contacto con el virus y a determinados grupos vulnerables siempre por prescripción médica. Sirven para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario, filtrando el aire inhalado y evitando la entrada de partículas contaminadas al organismo. En función del grado de protección, las mascarillas incluidas dentro de esta categoría pueden ser de tipo FFP1, FFP2 y FFP3. Los filtros que contienen contra las partículas también pueden ser de tres tipos: P1, P2 y P3.

En todos los casos, es importante utilizar correctamente las mascarillas, siguiendo estas indicaciones:

- Lavado de manos antes de ponérnosla.

- Durante todo el tiempo que llevemos la mascarilla, debe cubrirnos boca, nariz y barbilla. Es importante que se ajuste a la cara.

- Evitar tocar la mascarilla mientras la llevamos puesta.

- Se recomienda no utilizar la mascarilla por un periodo superior a 4 horas. En caso de que se humidifique o deteriore debido al uso, se recomienda la sustitución por otra. No hay que reutilizar las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.

- Para quitarnos la mascarilla, debemos hacerlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, tirarla a un cubo cerrado y lavarnos las manos.

- Tenemos que lavar las mascarillas reutilizables según las indicaciones del fabricante.

El uso de mascarillas debe ir acompañado de otras medidas de prevención:

- Mantener 1-2 metros de distancia con las otras personas.

- Lavarnos las manos con frecuencia y meticulosamente.

- Evitar tocar ojos, nariz y boca.

- Cubrirnos la boca y la nariz con el codo al toser o estornudar.

- Usar pañuelos de papel.

- Trabajar a distancia siempre y cuando sea posible.

- Si tenemos síntomas, quedarnos en casa y aislados en una habitación.

¿Cómo y cuándo debo utilizar guantes?

La población general solo debe utilizar guantes cuando vaya a la compra (supermercados y establecimientos de autoservicio en general).

No es recomendable usar guantes para ir por la calle. Para evitar la contaminación a través de las manos, lo que se debe hacer es evitar tocar el mobiliario urbano, las barandillas del transporte público, las puertas y todas las superficies que puedan representar un riesgo de contagio. También debemos evitar tocarnos la boca, los ojos y la nariz en todo momento y realizar un buen lavado de manos con agua y jabón al llegar a casa.

Si por algún motivo una persona utiliza guantes, debe lavarse las manos antes de ponérselos y después de quitárselos.