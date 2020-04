Encuentra un emotivo mensaje de su marido fallecido por coronavirus

Katie Coelho encontró en el móvil de su marido un emotivo mensaje dedicado a su familia. Jonathan Coelho falleció por coronavirus el 22 de abril, a los 32 años. El joven estuvo ingresado 28 días en el hospital, 20 de ellos con un respirador, tal y como informa CNN.

Como consecuencia del aislamiento, la pareja no se pudo despedir como le hubiese gustado. Katie recibió una llamada de una enfermera del hospital de Danbury, en Connecticut, que le alertaba del complicado estado de salud de su marido. Cuando por fin llegó al centro sanitario, Jonathan ya había fallecido por un paro cardíaco, consecuencia de sus síntomas por coronavirus.

Tras certificar su muerte, Katie recogió los enseres de su pareja y se fue a casa. Al encender el móvil con el objetivo de rescatar las fotografías de su marido, encontró un mensaje que Jonathan había dejado en las notas del teléfono.

«Tengo tanta suerte... Me enorgullece ser tu esposo y el padre de Braedyn y Penny. [...] Katie, eres la persona más hermosa y cariñosa que he conocido. Asegúrate de vivir la vida con la felicidad y con la misma pasión que me hizo enamorarme de ti. Ver que eres la mejor para los niños es lo mejor que he experimentado». Este texto ha emocionado y sorprendido a la mujer, ya que asegura que «si estuviera enferma y sintiéndome mal, no sé si hubiera tenido la fuerza para darle una carta de despedida a mi familia».

Jonathan era un agente de libertad condicional, considerado empleado esencial. Por este motivo, a pesar de tener un hijo con problemas de salud, tuvo que ir a trabajar. El 23 de marzo se hizo la prueba de coronavirus al descubrir que había estado en contacto con una persona que dio positivo la semana anterior.

Katie señala que su marido era un hombre sano. Tal y como explicó a CNN: «Cuando oyes las historias que pasan y lees las historias, casi buscas una justificación como, oh, tenía 65 años, fumaba o tenía condiciones preexistentes, pero mi esposo no se encontraba en ninguna de estas categorías».