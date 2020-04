Los videojuegos, una atractiva opción de ocio para el período de confinamiento

A punto de cumplir un mes de confinamiento doméstico por el coronavirus, todas las familias se exprimen el cerebro para mantenerse entretenidas. A la televisión, las redes sociales y las plataformas de contenidos audiovisuales en streaming se une un indiscutible aliado: el videojuego. Nuestro experto en el mundo de los videojuegos, Francisco Torrano, conocido como Packo Jacko, recuerda que «es un chiste muy recurrente que los gamers somos unos antisociales que no salimos de la habitación y nos alimentamos solo de pizzas, pero la verdad es que no es así».

«Los videojuegos, como forma de entretenimiento, son muy sociales, diría que una de las que más si lo comparamos, por ejemplo, con un libro, que lo lees y lo comentas con la gente si te ha gustado o no y poco más, lo mismo ocurre con el cine y las series; en cambio los videojuegos, al ser una interacción con un medio programado, ocurre que no siempre haremos lo mismo que otro jugador con el mismo videojuego, además si el juego tiene finales alternativos podemos decir que un mismo videojuego puede ser jugado y acabado de maneras diferentes. Esto provoca que hablemos entre nosotros e incluso todo ello salta a foros, redes sociales y vídeos en YouTube o directos en Twitch», asegura.



Los niños

Como padre y gamer, en su casa también se han visto obligados a organizarse día a día. «Siempre hay un horario máximo para todo, no se puede ni estar leyendo todo el día ni jugando a videojuegos todo el día. En casa hemos creado unos horarios de rutina para que esto no sea un domingo de resaca. Nos levantamos a las nueve, desayunamos y, a las nueve y media, mi mujer o yo hacemos de profesores en la terraza con nuestras dos hijas, les vamos dando las materias y lo que los profesores nos envían. Hacemos incluso un patio a mitad de la mañana, para la merienda y para hacer videollamadas con sus amigas; se vuelve a clase, se come y, por la tarde, a jugar y hacer deporte y yoga. Los videojuegos son otro juguete más».

Juegos recomendables

«Ahora mismo recomiendo para los niños Animal Crossing: New Horizons para la Nintendo Switch, la razón es que es un juego donde tomas el papel de un recién llegado a una isla en la cual, al montar una tienda de campaña para vivir, te viene un personaje y te dice que tienes una hipoteca que pagar. Así de golpe es chocante, hipotecas y niños, pues sí, aquí tienes que vivir y ganar dinero para pagar la hipoteca y muchas más cosas. Es un juego de ir haciendo tareas, como talar árboles, pescar, ayudar a vecinos, hacer misiones, buscar tesoros y un largo etc que mantendrá a los niños bien atareados, a la vez que pasean por un mundo precioso por el cual sí pueden moverse», desvela el experto.

Otro que recomienda es Dreams para Playstation 4, para crear esculturas, dibujos, cortometrajes de animación o música. En cuanto a adolescentes y adultos, «aquí va a gustos; ahora mismo le estamos dando al COD Warzone, un juego gratuito donde te juntas con dos amigos más y te lanzan en una isla gigantesca donde tienes que sobrevivir a otros 147 jugadores que quieren matarnos. Es un battle royale basado en la franquicia de COD y la verdad es que no está nada mal», añade.

«Lo ideal –dice– en la situación en la que estamos es tener algún dispositivo de realidad virtual, aplicaciones para viajar a nuestro mundo real pero de forma virtual, como Google Earth o Mapa, donde puedes ir y visitar sitios que han sido grabados en 360º». Es una forma de viajar y airearse sin salir de casa.

Finalmente, nos recuerda que «consolas y pc’s son también plataformas sociales donde puedes crear una sala para hablar con tus amigos mientras cada uno esté jugando a un videojuego; esto ya es algo habitual entre los aficionados a nuestro hobby».