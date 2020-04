Juan y Medio estalla contra los que critican a Amancio Ortega

Juan y Medio ha sido uno de los famosos que se han posicionado a favor de Amancio Ortega. El presentador ha criticado duramente a aquellos que han juzgado las donaciones a la sanidad pública del dueño de Inditex durante esta crisis del coronavirus.

«Eso es la costa y ahí se puede apreciar. Observen. Eso que ustedes ven es un despliegue de personal sanitario en ambulancias que se sitúan en la puerta de la casa de Amancio Ortega, que hace unos días cumplió años. Eso es una reunión espontánea de gente que van a dar las gracias en nombre de tantísimas personas», dijo Juan en su programa de Canal Sur.

El presentador siguió su discurso para dar su opinión de Ortega. «Si no fuera por el altruismo, por la generosidad de este hombre, no cabe duda de que habría mucha más desgracias que lamentar», aseguró.

«La inmensa mayoría de los españoles están agradecidos. Todos no. Hay unos miserables y repugnantes que todavía rechazan su ayuda. No pasa nada, están en tratamiento y mejorarán. Muchísimas gracias y feliz cumpleaños Amancio. Cómo me molas», afirmó.