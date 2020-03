Carta a mi yo del futuro: «Recuerda, vida solo hay una»

«Querida yo, dentro de unos meses... ¿Cómo te sientes ahora al girarte, mirar hacia atrás y ver que todo lo que pasaste no es un mero recuerdo, sino un bonito aprendizaje?».

Así empieza la bonita reflexión de María Alonso, estudiante de Ingeniería de Tecnologías Industriales y Paula Alonso, alumna de quinto de Medicina, sobre los días de confinamiento y angustia que está viviendo España por la expansión de la pandemia del coronavirus.

Estas dos gijonencas ponen voz e imágenes a lo que muchas personas se han preguntado durante estos días de aislamiento y malas noticias. ¿Cómo será el futuro?, ¿qué habremos aprendido de todo esto?

Las jóvenes han querido aportar su grano arena con un emotivo video, titulado Querida yo, que ha arrasado en las redes sociales. «Pretendemos concienciar a todo el mundo de esta situación que nos ha tocado vivir y llegar de alguna manera a todas las personas que podamos, haciéndolas pensar y darse cuenta de lo afortunados que somos y de lo bonita que es la vida sin estar privados, en nuestras casas, de hacer todo aquello que quisiéramos», explican en su canal de Youtube.

En el vídeo, montado con imágenes propias y noticias, recuerdan todas aquellas cosas cotidianas que antes se hacían sin ilusión y ahora se echan de menos. «Quién nos diría que valoraríamos tanto el hecho de salir a hacer la compra a regañadientes cuando te mandaban en tu casa, o cuando le decías a tu madre o a tu padre no seáis tan pesados, que ya somos mayores para tanto beso y para tanto abrazo. El café entre horas en la biblioteca, las infumables clases, las cañas que empezaban el jueves y acababan el domingo», recuerdan con nostalgia.

También hacen hincapié en la importancia de estar «unidos» y hacen memoria sobre todos los gestos solidarios que están floreciendo entre vecinos y desconocidos durante la pandemia del COVID-19. También aplauden el trabajo de los sanitarios y de todos aquellos que trabajan duro día a día.

Acaban con una reflexión cargada de sentimiento. «Querida Yo, ¿verdad que es bonito mirar atrás y ver como por muchos baches que nos ponga la vida, de todo sacamos una lección? Por eso, valora más lo que tienes, por insignificante o poco que te parezca porque quizás, como bien te decía antes, un día de repente el mundo pare, y todo cambie y lo que tenías desaparezca, se esfume como el humo de un cigarrillo. Valora el cariño de los tuyos, de los días de sol y de lluvia, de la época de exámenes y de los días infinitos de descanso, porque está claro que sin cielo no hay infierno y que, por desgracia, a no ser que nos pasen cosas como estas, no nos damos cuenta de lo maravillosa que es la vida. Y recordemos vida, no hay más que una».