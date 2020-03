Qué hacer con la ropa con la que sales a la calle para no contagiarte de Covid-19

Son muchas las dudas que han surgido en los últimos días sobre cosas cotidianas. A raíz de la expansión del Covid-19 en España, las cuestiones de higiene y desinfección de todo aquello que son rodea han cobrado más importancia. ¿Puede el coronavirus vivir en la ropa? ¿Qué tengo que hacer al llegar de la calle a casa?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no considera que las superficies contaminadas sean un vector de transmisión tan importante como el contagio de persona a persona, aun así insisten en la importancia de desinfectar bien todas las superficies. Según los últimos estudios, en la ropa y en el papel, al ser superficies porosas, el coronavirus «secuestrado» y no puede contaminar. Sin embargo, eso no significa que no esté activo, por ello es recomendable seguir estas pautas para evitar contagios:

■ Utilizar programas largos y de agua caliente en los lavados.

■ Utilizar detergente líquido, ya que penetra mejor en los tejidos.

■ En casos de suciedad extrema utilizar algún desinfectante, por ejemplo lejía.

■ Si existe un enfermo en casa, mejor que sea la misma persona la que ponga a lavar con cuidado su ropa. Si es posible, separada del resto.

■ No hay que tomar medidas excepcionales con los zapatos, no hace falta dejarlos en la puerta antes de entrar.

■ No hacer casos de los bulos que circulan por Internet. No es cierto que secar la ropa al sol mata al virus.

■ No es necesario ducharse cada vez que llegues de la calle a casa.