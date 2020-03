Javier Luengo, responsable editorial de la Guía Peñín: «No recibo presiones de los bodegueros, pero sí quejas»

Javier Luengo (Castellón, 1976) es el responsable editorial de la Guía Peñín, que evalúa casi 12.000 vinos al año. Estos días se encuentra en Mallorca catando más de 200 referencias, que formarán parte de la guía de 2021.

Usted estudió periodismo. ¿Ya pensaba entonces que se iba a dedicar al mundo del vino?

—Lo cierto es que no. Desde siempre me ha gustado el vino, pero no he tenido antecedentes familiares. Mis primeros recuerdos se remontan a cuando le cogía alguna botella a mi padre para una cena romántica.

José Peñín, el fundador de la guía, es toda una institución.

—Sí, desde luego. Ahora es nuestro presidente de honor, pero yo le conocí cuando aún estaba en activo. Lo que tiene Pepe es una mente prodigiosa para recopilar la historia más actual del vino en España. Ha sido un buen narrador y ha sido un precursor de todo ese boom del vino en España.

¿Cómo está yendo la cata de los vinos de Mallorca?

—Muy bien. Estas catas se engloban dentro de lo que será la Guía Peñín 2021 y dentro de un mes habrá un avance para nuestros suscriptores en la publicación on line y después en formato libro en octubre. Entre enero y finales de junio realizamos las catas, en julio la recata, que es la única guía que lo hace y que consiste es volver a catar aquellos vinos mejor valorados, de 93 puntos en adelante, para asegurarnos de que realmente la puntuación es correcta porque igual sucede que ese vino ha recibido esa puntuación tan alta porque la media de los vinos de su zona es simplemente correcta.

¿Cómo se seleccionan los vinos?

—Enviamos una convocatoria a las bodegas diciéndoles que estaremos en su zona catando unos días determinados. Rellenan una ficha con los vinos que quieren que se caten. Las bodegas no tienen que pagar nada y sólo pedimos que esos vinos que presenten estén ya en los lineales de las tiendas o que lo vayan a estar cuando la guía se publique.

¿Cómo se financia la guía Peñín de los vinos?

—Con la venta de la misma, los suscriptores de la guía on line y con los anuncios de la guía.

¿Los anunciantes son mejor valorados?

—No. Una vez que se hacen las catas y las puntuaciones el departamento comercial se preocupa de los anuncios. Son dos caminos diferenciados.

¿Reciben presiones de los bodegueros?

—Presiones no, pero sí quejas. Eso sí, cuando están contentos no lo dicen.

¿Cuántas catas realiza al año?

—Para la guía se catan algo más de 12.000 vinos. Somos cuatro catadores, por lo que más o menos hago unas 3.000 al año.

¿Cuál es el elemento principal para evaluar una cata profesional?

—El equilibrio de todos los matices del vino: origen de la uva, variedad, método de elaboración, amargor, acidez, expresión frutal...

¿Valoran también el precio?

—Hacemos una doble valoración entre la puntuación y la relación calidad-precio. No valoramos teniendo en cuenta el precio, pero después de que el catador haya puntuado y si el bodeguero nos ha facilitado el precio, puntuamos con entre 3 y 5 estrellas los vinos con esa mejor relación calidad-precio. Pero por ejemplo, sólo tendrá 5 estrellas si tiene 90 puntos o más.

¿Su opinión de los vinos de Mallorca?

—Mallorca tiene capacidad para definir su propio estilo de vino , pero en ella conviven dos mundos: el centrado en la elaboración y vinificación de variedades de origen francés, y los que apuestan por las variedades locales. Los primeros ofrecen vinos más internacionales para un público más amplio, que es lógico porque estamos en Mallorca, y los segundos son bodegas más pequeñas que buscan su propio camino y dar con la tecla de algo que les vincule más a la Isla. En este sentido hay trabajos muy interesantes.

¿Es bueno el nivel del vino en Mallorca?

—Sí, hay muy buenos vinos. Lo más curioso es cómo el clima marca a los vinos y variedades como Syrah o Cabernet sauvignon se ven ‘mediterranizados’.

¿Son caros los vinos de Mallorca?

—No son baratos, pero no son caros. Producir vino aquí cuesta más que en la Península. Y es un error decir que por lo que vale un vino de Mallorca me puedo comprar uno de Ribera o Rioja. El enfoque debería ser: voy a probar un vino diferente y encima que es de la Isla.

Se habla de hacer una única DO en Mallorca

—No entraré en esto porque hay mucha política. Pero en esta cata hay más Vins de la Terra que de las dos DO’s.