Un grupo de mallorquines buscará ascender los 6.091 metros del Pisang Peak por una buena causa

Llevan un par de meses entrenando para viajar al norte de Nepal y poder ascender hasta los 6.091 metros de altitud del Pisang Peak, en el circuito del Annapurna. Alfonso Sánchez, Jaume Perelló y Héctor Calvo son tres amigos mallorquines aficionados al alpinismo y la montaña. La idea surgió tras conocer a Naia una niña de tres años y medio a la que diagnosticaron leucemia el pasado verano. Los tres, amigos de los padres de Naia, pensaron en realizar esta aventura y ayudar, no solo a Naia, sino a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Balears y dar visibilidad a dicha enfermedad.

Costeado por ellos

El objetivo consiste en reunir un euro por metro recorrido y destinar los 6.000 euros íntegramente a Aspanob. El viaje, que se costean ellos mismos, está previsto del 1 al 24 de abril. Para ello, entrenan tres días a la semana caminando por la montaña, saliendo en bicicleta o haciendo running. «Aunque nos gusta hacer deporte sabemos que hay que estar preparados para el ascenso, pues lo complicado es la aclimatación a medida que subimos», comenta Alfonso, que se dedica a la gestión inmobiliaria y ya ha ascendido el Island Peak (una montaña en el Parque Nacional de Sagarmatha, en el Himalaya de Nepal, con 6.189 metros de altitud).

«A los 3.500 metros ya se nota la falta de oxígeno, técnicamente no es difícil. Yo tuve síntomas leves del mal de altura y se pasa mal», asegura Alfonso, quien confiesa que lo peor para él será pasar ese tiempo alejado de su mujer, con la que ha ido un par de veces a Nepal, y de su hijo de tan sólo 17 meses. «Hasta mi suegro, que es alpinista, también se muere de ganas por venir, pero en esta ocasión no podrá ser». Por su parte, Hector trabaja como inspector en la EMT. Él, al igual que sus otros dos compañeros, aprovecha el tiempo libre para entrenar y dedicar parte de sus vacaciones a este proyecto. «Siempre he hecho deporte. Incluso jugué a rugby en el Bahía, pero una lesión de rodilla me apartó. Sin embargo, la montaña me da vida», comenta. «La familia me anima y también me dice que tenga prudencia».

15 kilos

En sus mochilas, a las que se han puesto un límite de 15 kilos de peso, llevarán lo imprescindible. «Unas buenas botas de montaña y ropa de abrigo, prendas térmicas para el frío, pues aunque al principio pasaremos las noches en los albergues, cuanto más cerca estemos de la cima dormiremos en las tiendas de campaña del campo base», comentan. Palma-Katmandú será el inicio de una aventura donde no les faltará «jamón serrano envasado al vacío y bolsas de quelitas, imprescindibles los primeros días. También nos llevamos un botiquín de primeros auxilios y pastillas para purificar el agua». Tras los dos días de aclimatación en Katmandú se dirigirán hacia Bahundanda, Chanmje, Dharapani, Chame y Lower Pisang, a 3.700 metros de altitud. Un ascenso que les ocupará los primeros ocho días. Una aventura llena de emociones y solidaridad.



Los primeros, los alemanes en 1955

Pisang Peak es un pico piramidal de trekking sobre Pisang, una aldea en el circuito de Annapurna, dentro del distrito de Manang, al norte de Nepal. Según páginas especializadas en viajes y montaña, la primera en escalarlo fue una expedición alemana en 1955. La caminata es difícil de igualar por su paisaje montañoso accidentado, los desafíos de trekking y la exposición que ofrece en la variedad de culturas étnicas nepalesas. Visto desde Pisang, el pico se eleva desde los pastizales de yak sobre el pueblo en una pendiente uniforme hasta la pirámide de la cumbre final, que es una pendiente de hielo y nieve. Visto desde arriba de Ongre, el pico es un poco más interesante y puede verse como una cresta curva, con las caras sobre Pisang como el extremo sur truncado de la montaña. Está formado por rocas cuya pendiente mira hacia el valle.