Excursión centenaria en el Torrent de Pareis

Sebastià Vallbona (s’Alqueria Blanca, 1967) siempre le había gustado la montaña, pero en 1991 conoció al sacerdote Josep Estelrich Costa y esta afición alcanzó otra dimensión. «Él ya tenía 70 años y nos hicimos muy amigos haciendo excursiones. Todo lo que sé es gracias a él pero, curiosamente, nunca recorrí con él el Torrent de Pareis. Este enclave de la Serra de Tramuntana es el preferido de Vallbona. «En julio de 1989 hice la primera travesía y el pasado 21 de diciembre la número 100. Una de las cosas que me enseñó Estelrich fue a documentar cada excursión y, de esta manera, supe cuándo se cumplían las 100».

Vallbona, profesor del CIDE de Revisión, Religión, Valores Éticos y Geografía e Historia para alumnos de ESO y Bachiller, explica su primera vez. «Éramos un grupo de chicos del Club d’Esplai Crist Rei de Manacor, que aún continúa existiendo. Estábamos haciendo una pequeña ruta por la Serra y una jornada era la del Torrent de Pareis. Recuerdo llevar una gran mochila y pasar mucho calor pero, a la vez, nos lo pasamos muy bien, a pesar de que los adolescentes éramos bastante torpones. Incluso, hicimos noche allí, cosa que desde hace ya bastantes años está prohibido». 30 años después, concretamente el pasado 21 de diciembre, Vallbona alcanzó el centenar de excursiones. «Fue totalmente diferente a la primera. Éramos un grupo de amigos, todos con experiencia, y no había que preocuparse mucho por el resto, no como en la primera», explica.

Este aficionado a la montaña, que también practica el montañismo, ha estado «en Pirineos, Atlas, Perú y en los Alpes en cotas de hasta 5.000 metros», y asegura que no ha pasado grandes dificultades durante las excursiones. «Nunca ha habido ningún accidente, pero sí que he visto más de una vez a la Guardia Civil, los bomberos e incluso en una ocasión nos encontramos con un accidente mortal». Más que de las excursiones en sí, Vallbona se muestra muy orgulloso de haber creado en agosto de 1991 el grupo Estol Excursionista Santueri con un amigo, «que se llama Toni Vadell y es obispo auxiliar de Barcelona».

A la hora de dar un consejo, Vallbona explica que hay que extremar las precauciones «cuando el terreno está húmedo, porque la piedra resbala mucho o cuando está lloviendo. En verano, un día de mucho calor es también peligroso por riesgo de un golpe de calor, que

«La montaña me da energía para toda la semana»

Sebastià Vallbona pone un ejemplo muy gráfico para explicar qué significa la montaña para él. «Es como la electricidad a las baterías de un teléfono móvil. La montaña hace que tenga energía durante toda la semana y, si no voy, mi cuerpo lo nota».

Vallbona ha realizado la excursión al Torrent de Pareis con sus hijos cuando eran pequeños, pero no han seguido con la afición de su padre. «Ahora tienen 12 y 17 años y están ocupados los fines de semana con el baloncesto». Como docente, Vallbona quiere llevar también sus conocimientos de la montaña a los demás y, por ello, está preparándose para ser técnico deportivo de montaña. «Cuando tenga el nivel II podré ser guía oficial hasta 3.000 metros». Al preguntarle si con su experiencia no le pueden dar ya el título, bromea: «Creo que me convalidarán las prácticas».