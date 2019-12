Fallece Melanie Panayiotou, hermana de George Michael

Melanie Panayiotou, la hermana de 55 años del fallecido cantante británico George Michael, murió inesperadamente el 25 de diciembre, justo tres años después que el músico, anunció este viernes la familia a través de su abogado, John Reid.

Según los medios británicos, Melanie fue hallada sin vida el día de Navidad por la hermana mayor de ambos, Yioda, en la casa de esta en el barrio londinense de Hampstead.

Sad to hear that Melanie Panayiotou has passed away.

Rest in peace Melanie💗 thank you for supporting George unconditionally and being kind to his fans. pic.twitter.com/tTLjb9c0Xb