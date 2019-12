El mallorquín Carlos Madrigal podría trabajar junto a Bardem y a las órdenes de Spielberg

Durante 20 años, su camino profesional como modelo y actor ha sido sólido y en ascenso. El mallorquín Carlos Madrigal, afincado en México DF desde hace seis años, se encuentra en Palma, pasando unos días de Navidad junto a la familia.

Se marchó de la Isla al finalizar el servicio militar, «me fui a Madrid a trabajar como modelo. En Palma, gracias a mi prima Cristina, comencé en el mundo de la moda. Primero fue para un desfile de fin de curso en el colegio y luego ganando el concurso de belleza Top Model 94. Desde entonces no he parado», comenta Carlos Madrigal, quien aparece en la entrevista acompañado de su sobrino. «Este es Marc, tiene sólo 10 años y apunta alto para seguir en el mundo de la moda y como actor». «Me gustaría ser actor como mi tío», asegura el pequeño Marc, a quien ya conocíamos de un desfile de trajes de comunión de El Corte Inglés.

Su atractivo físico le permite ser uno de los galanes y actores más seductores de las series mejicanas. «Siempre me he buscado retos nuevos, nunca quise estancarme aunque me gustaría hacer más papeles de acción». El ‘hijo del carnicero’, como le conocían de pequeño, ya que su padre tenía una carnicería y él con diez años ya correteaba por el negocio familiar, ha cautivado a bellas mujeres, actrices de teleseries y modelos, pero a pesar de haberse dejado querer, aún sigue soltero. A sus 44 años, Carlos Madrigal sueña con encontrar la estabilidad sentimental y a la mujer de su vida. «Sinceramente, es difícil encontrar una mujer de nuestra edad. Sólo se me acercan jovencitas». Tímido y discreto, le preguntamos por si en alguna ocasión le han hecho alguna propuesta deshonesta. «Sí, -sonríe- durante estos años, como actor y modelo, he tenido algunas propuestas deshonestas, pero siempre con respeto».

Hace unos días, antes de coger el avión hacia España y pasar las navidades en Mallorca junto a su familia, Carlos realizó unas pruebas para una importante serie. «Sí, estuve en el casting para la serie de Hernán Cortés, que protagonizará Javier Bardem y será producida por Steven Spielberg. Sin duda, me gustaría estar en ese proyecto. Sería el mejor trabajo de mi vida profesional».

Hombre familiar y uno de los mejores modelos y actores mallorquines, no descarta regresar algún día a la Isla. «Al nuevo año 2020 le pido salud y trabajo. A mi madre le gustaría que encontrara una chica de aquí para que me quedase, pero de momento tendré que regresar a México».

Su rostro, para muchos espectadores de Antena 3 Televisión, fue popular en la década de los años 90, ya que estuvo en el programa Sorpresa Sorpresa junto a Isabel Gemio. Su perfil y envidiable físico cautiva, actualmente, en Latinoamérica en series para los canales de Telemundo y Nickelodeon, además de Televisa. Sus sueños continúan en aterrizar algún en Los Ángeles, aunque, «con la edad y me da algo de pereza».