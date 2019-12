¿Cuál es el tuit más compartido del año en España?

Lo más compartido en la red social Twitter del año en España es una publicación sobre selectividad. Para más señas, unos consejos de motivación muy particulares, para afrontar el exigente proceso de acceso a la universidad en España con plenas garantías de éxito.

Su autor es Ibai Llanos, el archiconocido presentador de los eSports de origen bilbaíno que, además de su inconfundible voz tras los micrófonos de la Liga de Videojuegos Profesional, es toda una estrella mediática en las redes sociales. ¿Podría decirse que Ibai es a Twitter lo que Rosalía es a Youtube? Podría.

Casi todo lo que hace goza de un éxito espectacular, recientemente se ha tenido que rapar el pelo por una buena causa, y por si fuera poco viene de compartir acto promocional con el mejor jugador de fútbol de la historia.

No sé qué cojones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy descojonando Messi se pensaba que iba borracho

