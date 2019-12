Tributo a Michael Jackson bajo las luces de Navidad en Palma

El Moonwalk y otros movimientos característicos del rey del Pop, Michael Jackson, ha aparecido recientemente bajo las luces de Navidad en el Born de Palma, gracias a la actuación improvisada del bailarín Nacho Nieto.

Este joven, que ha participado del elenco de Michael Jackson The Show, acostumbra a utilizar Instagram y Twitter para dar difusión a su arte, y su último vídeo ha triunfado especialmente, recabando miles de reproducciones entre las dos plataformas.

Numerosos ciudadanos que recientemente paseaban por la parte más cercana al mar del Born de Palma asistieron en directo a la demostración de maestría del joven.

En el vídeo se aprecia como pequeños y mayores se quedan parados ante él, algunos lo graban con sus teléfonos móviles mientras el bailarín se mueve al ritmo del famoso tema de Michael Jackson Another part of me.